Comisionadas Electorales critican respuesta de Dominion y piden informe detallado

Tanto Vanessa Santo Domingo, comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), como Karla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), expresaron su descontento con la respuesta recibida por la empresa Dominion, responsable de las máquinas de escrutinio y transmisión de resultados electorales en Puerto Rico, luego de la detección de gran cantidad de incongruencias en las primarias.

Santo Domingo manifestó su decepción ante la entrega de una carta en lugar del informe detallado solicitado por ambas comisionadas. “Esperaba un informe exhaustivo que explicara claramente qué ocurrió con la transmisión de resultados”, declaró Santo Domingo. “Lo que recibimos no cumple con las expectativas ni con la necesidad de transparencia que requiere el proceso electoral”, agregó.

“Lo manifestamos a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessika Padilla, para que le pida explicaciones a Dominion y estamos en espera de si nos dan información adicional”, añadió.

Cuando se le preguntó por qué Dominion envió una carta en lugar del informe solicitado, Santo Domingo respondió que había reaccionado inmediatamente tras recibir el correo electrónico esta mañana, señalando que la carta contenía básicamente lo mismo que se había discutido en una reunión previa.

La comisionada subrayó que la respuesta de Dominion no es satisfactoria y que seguirá buscando una explicación completa y detallada sobre los problemas de transmisión de resultados.

Por su parte, Angleró también criticó la comunicación de Dominion, calificándola como “básicamente una minuta de lo discutido anteriormente. Pedimos un informe detallado que explique cuándo se detectó el error, cómo se corrigió y qué garantías hay para el proceso electoral futuro”, enfatizó Angleró.

Angleró enfatizó la necesidad de un informe exhaustivo para responder a las preocupaciones del público sobre el proceso electoral. “El país quiere saber específicamente cuándo se detectó el error, cómo se detectó, cómo se corrigió y si habrá algún impacto en el proceso eleccionario de noviembre”, afirmó. “No solo los comisionados, también el país necesita esa certeza”.

La comisionada indicó que la carta enviada por Dominion no satisfizo las demandas de transparencia y responsabilidad. “Eran 8 o 9 oraciones en una carta enviada cerca de las 8:00 de la noche, que la presidenta nos reenvió a las 12:16 de la madrugada”, explicó Angleró.

Finalmente, Angleró advirtió que, de no recibir una respuesta adecuada de Dominion, se tomarán las acciones correspondientes para asegurar la integridad del proceso electoral. “Dominion tiene una obligación no solo con la Comisión Estatal de Elecciones, sino con Puerto Rico, de demostrar que corrigieron el error y que no volverá a suceder”, concluyó.