Causa para juicio contra Rey Charlie por gritarle a policías en recibimiento a Maripily

La jueza Iraida Rodríguez del Tribunal de Bayamón encontró causa para juicio contra Misael González Trinidad, mejor conocido como “Rey Charlie” por el incidente que protagonizó con la policía durante el recibimiento de la ganadora de “La Casa de los Famosos”, Maripily Rivera.

Durante la vista que se llevó a cabo en la tarde del miércoles se encontró causa por cargos menores que pesan contra el motorista, entre los que se encuentra un cargo por obstrucción a la justicia y alteración a la paz.

Junto a González Trinidad, también se encontró causa para juicio contra Sonia Resto Hernández a quien se le imputa haber impedido el trabajo de las autoridades cuando los agentes intentaban subir a la guagua de sonido donde se encontraba el motorista soltando los improperios en la zona del Puente Dos Hermanos.

El juicio se pautó para el próximo 9 de julio.

“El respeto tiene que ser mutuo, el respeto se gana respetando. Si no me respetan, lamentablemente pasamos por este tipo de situación, que alegadamente no lo respeté, pero yo puedo pasar la página y vamos a usar el diálogo y vamos a hacer actividades”, expresó González Trinidad en entrevista con Telemundo.

Luego del arresto de Rey Charlie el pasado 23 de mayo, el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, indicó que el arresto se dio: “luego de que este incitara a la violencia y profiriera palabras soeces contra el capitán Elvis Zeno, director auxiliar del Negociado de Patrullas de Carrteras”.

“La prioridad de mis Policías es garantizar la seguridad de nuestro pueblo. En este tipo de actividad multitudinaria, nos corresponde mantener la ley, el orden y la seguridad de todos los que participan, incluyendo la de Mis Policías. No vamos a permitir que se violente la ley en presencia nuestra y usaremos las herramientas y procesos en ley que nos da el estado para hacer cumplir las mismas”, añadió.