Cámara de Representantes rechaza exclusión de Puerto Rico de ley congresional

La Cámara de Representantes aprobó, a viva voz, la Resolución de la Cámara 1179 para rechazar la exclusión de Puerto Rico y solicitar que se detenga todo trámite del “AMERICAS ACT” mientras no se incluya a Puerto Rico.

La pieza legislativa, de la delegación mayoritaria de la Cámara, insta al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la comisionada residente, Jenniffer González, a utilizar todos los recursos necesarios para evitar la exclusión de Puerto Rico.

La resolución destaca que el “AMERICAS ACT” en el Congreso de Estados Unidos propone destinar $60 mil millones para que empresas americanas muevan sus operaciones a otras jurisdicciones del Caribe y América Latina, lo que se ha convertido en un patrón preocupante.

Además, la medida asigna $10 mil millones adicionales para que dichas empresas puedan sufragar sus gastos de mudanza.

“Lamentablemente, en esta medida tampoco incluyeron a Puerto Rico como opción para que dichas empresas relocalicen sus operaciones, a pesar de que tanto el Presidente Joseph Biden como el Presidente Donald Trump se han comprometido con iniciativas dirigidas a devolver la manufactura a Puerto Rico para crear empleos para los ciudadanos americanos que habitan en la Isla. Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con el nivel más alto de desempleo”, reza la resolución.

También, el cuerpo camaral avaló la Resolución Concurrente de la Cámara 79, con el propósito de solicitar al Congreso de los Estados Unidos y al Presidente de los Estados Unidos que intervenga y revisen el alcance e implementación del proyecto de control de inundaciones del Río Piedras por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

Ante esto, se busca que se garantice la participación significativa de la ciudadanía y las instituciones locales y se consideren soluciones basadas en la naturaleza y se cumplan con los estándares de justicia ambiental y climática.

La medida del legislador Héctor Ferrer Santiago, fue peticionada por el Guarda Río, la Coalición Comunitaria por la Cuenca del Río Piedras y ¡Planifiquemos!.

De la misma manera, el cuerpo legislativo dio paso a un proyecto de ley que propone atender el abandono de adultos mayores en las instituciones médico-hospitalarias en Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 2032, de la autoría del representante, José Rivera Madera busca enmendar la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores” y establecer el abandono de un adulto mayor como un delito e imponer responsabilidades y penas ante su incumplimiento.

Las estadísticas del Departamento de Familia (DF) señalan que, en lo que va del año fiscal 2023-2024, unos 494 adultos mayores de 60 años han sido abandonados en hospitales, una cifra que podría superar los 769 casos de este tipo de negligencia que se reportaron en el pasado año fiscal 2022-2023, o los 709 que registraron en el periodo de 2021-2022. Particularmente, en los últimos tres años el número de adultos mayores abandonados en clínicas médicas es más que el triple de las que atendió el DF.

“Tenemos que concientizar a las personas que no podemos dejarlos solos, que no son una carga y son las personas que le debemos quienes somos el día de hoy. Estas personas son las personas que han dado absolutamente todo para que nosotros echaremos hacia adelante. Los hospitales están sobrellenos de los adultos mayores que están solos y estas instituciones tienen que comenzar un proceso en el DF, tedioso y muchas veces termina dentro de un escritorio por varios factores”, apuntó el autor de la medida, Rivera Madera, enfatizando que el Estado no se puede hacer cargo de “lo que se supone que la responsabilidad sea de cada ser humano”.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el martes, 18 de junio de 2024 a las 11:00am.