Pablo José Hernández dice “respeta” decisión del Supremo sobre candidaturas de miembros del MVC

El candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, afirmó que respeta la determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico que descalificó a candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que participaron de un método alterno de primarias, pero no recogieron endosos.

“Entiendo que la decisión del Supremo es que ella debe permanecer en la papeleta y yo respeto la decisión del Tribunal. Yo no me uní esa demanda y yo no me uniría a ninguna demanda futura que busque sacarla o destruirla de la papeleta”, puntualizó.

La senadora Rivera Lassén, aspirante a comisionada residente del MVC, no fue descalificada debido a que la doctora Marigdalia Ramírez Fort no recurrió de la determinación del Tribunal de Apelaciones que la favoreció.

La decisión afecta directamente la candidatura al senado por acumulación de Rafael Bernabe, Alejandro Santiago y la candidatura de Mariana Nogales y Gladys Myrna Conty a la Cámara de Representantes.

Ante los que fueron afectados, Hernández Rivera manifestó que la decisión está “basada en derecho”.

“El reglamento era bastante claro de que tenían que recoger endosos si se acogían el método alterno después del 31 de diciembre y ellos incumplieron con esa regla. Yo entiendo y siempre lo dije, habían en argumentos razonables, creo que eso queda evidenciado en el tracto del proceso, que el Tribunal Apelativo, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Instancia llegaban a conclusiones distintas. Ante la duda, uno tiene que ser conservador en la política y no debe cogerse riesgos y ellos ante la incertidumbre de si tenían que coger endosos o no, debieron haberlo cogido. Así que me parece que está justificada la expulsión de ellos de la papeleta por esa razón”, opinó.

Los jueces que emitieron opiniones disidentes fueron la presidenta del Supremo, Maite Oronoz y los jueces asociados Luis Estrella y Ángel Colón Pérez.

Ante caos en el evento primarista

Hernández Rivera también reaccionó a las irregulariades que se han detectado en el conteo de votos de las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“En la medida que la Comisión Estatal de Elecciones está demostrando una inestabilidad en cuanto al conteo de los votos está fomentando la desconfianza y la desconfianza siempre redunda en menos participación, en más apatía, en más incertidumbre. Y es algo que si se debe a falta de recursos y mala administración, la legislatura tiene que actuar con el gobernador para asignarle más recursos y para corregir los problemas de la administración. Ahora, hay que tener bien presente que la administración de la Comisión Estatal de Elecciones por los pasados ocho años ha estado bajo el dominio y control del partido no progresista”, subrayó.

No respalda celebrar un plebiscito

El candidato a la comisaría residente también expresó que sería un “grave error” celebrar un plebiscito de estatus en la isla, al igual que indicó la congresista Nydia Velázquez.

“Sería un despilfarro de fondos públicos y otra prueba más de la distorsionada percepción que tiene el gobierno de los partidos progresistas de cuáles son las prioridades del pueblo de Puerto Rico. Aquí no tenemos que estar haciendo plebiscitos. El único plebiscito que tenemos que hacernos aquí el 5 de noviembre es si queremos seguir con el gobierno PNP. Si queremos seguir con Luma y su mal manejo de la red eléctrica, sí o no“, instó.

Presentan comité y portavoces de la campaña a comisionado residente a Washington de Pablo José Hernández

El candidato a comisionado residente a Washington por el Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández Rivera, presentó, hoy martes, a los componentes del comité y los nuevos integrantes quienes fungirán como portavoces de su campaña.

“Me honra contar con cada uno de estos profesionales, quienes al igual que yo reconocen la necesidad de dejar atrás los 20 años de mala representación del PNP en Washington. 20 años que han sido desenfocados insistiendo en el estado político en vez de insistir en las verdaderas prioridades de la gente, que son el desarrollo y el bienestar económico. Son precisamente los portavoces de nuestra campaña, las personas que nos ayudarán a que en cada rincón de Puerto Rico se escuchen mensajes de todos a Washington. Agradezco a cada uno por aceptar la invitación de ser parte de este equipo”, manifestó.

El grupo se caracteriza por contar con la participación de activistas, abogados, expertos en diversos temas y personas vinculadas al gobierno de la isla. Los portavoces se suman al equipo de campaña anunciado por Hernández Rivera en mayo de 2023.

“Doy la bienvenida a este grupo de mujeres y hombres quienes desde hoy son portavoces oficiales de nuestra campaña Todos a Washington. Este selecto grupo tiene la encomienda de llevar el mensaje de este servidor el cual se centra en adelantar una agenda de bienestar social y desarrollo económico para Puerto Rico”, anunció Hernández Rivera.

El grupo lo componen la profesora, activista y expresidenta de la Organización Mujeres Populares,Ada Álvarez Conde; la exsubsecretaria General del PPD, Nina Valedón, y el exdirector de Vivienda Pública y asesor en asuntos legislativos, Gabriel López Arrieta. También, se une el abogado Ramón Hernández, quien es asesor en asuntos municipales, así como el excomisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio Acha.

De igual forma, Hernández Rivera repasó y presentó, oficialmente, su equipo de campaña. Su director es el licenciado Ernesto González, mientras que el abogado Jaime González está a cargo de la tesorería. Como directora de finanzas, se une Margarita González.

Por otro lado, la coordinadora del programa de gobierno es Saritza Rivera y las operaciones de campo están a cargo de Miguel González. En el área de publicidad, comunicaciones y prensa laboran Israel Morales y Aracelys Otero. Por último, el coordinador de voluntarios es Jenuel Camacho y el licenciado Guillermo San Antonio Acha es el coordinador electoral de la campaña.