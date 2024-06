MVC no descarta futuras acciones legales tras descalificación de candidatos

Luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico descalificara las candidaturas a la legislatura por parte del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la coordinadora general de la colectividad, Ana Irma Rivera Lassen afirmó que no se descartan futuras acciones en los tribunales para defender sus aspiraciones.

Rivera Lassen indicó en entrevista con Radio Isla 1320 que la determinación sobre un nuevo recurso legal en los tribunales se encuentra bajo evaluación por parte de los abogados del MVC.

“Esa posibilidad se la estamos dejando a los abogados…la abogada de este caso que haga el análisis lo antes posible y si fuera así lo estaremos anunciando”, expresó la actual senadora y candidata a la comisaría residente.

Ante preguntas sobre si se llevará a cabo una acción legal ante la determinación del Supremo, esta respondió que: “nosotros no descartamos nada”.

En la mañana del martes, la colectividad tendrá una conferencia de prensa en la Comisión Estatal de Elecciones donde indicarán cuáles serán estas acciones.

Sobre la determinación del Tribunal Supremo que descalificó a los aspirantes por acumulación al Senado y la Cámara, Rivera Lassen, esta la catalogó como un “acto antidemocrático”. Sin embargo, negó que esta movida debilite la alianza realizada por el MVC y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Lo que le da es más ánimo a las personas de seguir adelante, no solamente con la alianza sino con nuestro compromiso de darle alternativas al pueblo puertorriqueño en las elecciones, esto lo que muestra no es solamente el miedo que le tienen a la alianza sino que hay personas de partidos que quieren aferrarse al poder”, expresó Rivera Lassen.

En el día de ayer, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que los aspirantes a la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico por acumulación por el MVC no podrán participar de la elección general debido a que no recogieron los endosos necesarios a pesar de que la colectividad insistió en que sus candidatos que pasaron por un método alterno de primarias no debían hacerlo.

Sin embargo, el máximo foto judicial permitió la candidatura a la comisaría residente Ana Irma Rivera Lassen, debido a que la exaspirante a la misma posición por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Marigdalia Ramírez Fort no apeló la determinación del Tribunal de Apelaciones.

La decisión afecta directamente la candidatura al senado por acumulación de Rafael Bernabe, Alejandro Santiago y la candidatura de Mariana Nogales y Gladys Myrna Conty a la Cámara de Representantes.