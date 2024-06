MVC cataloga de “antidemocrática” la determinación del Tribunal Supremo

La senadora y candidata a la comisaría residente en Washington, Ana Irma Rivera Lassén, expresó su rechazo a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico que descalifica a los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por no recolectar endosos para participar en las elecciones.

Rivera Lassen calificó la resolución como “antidemocrática” y comparó la situación con prácticas que suelen condenarse en otros países.

PUBLICIDAD

La coordinadora general del MVC mencionó que la decisión del tribunal afecta a cuatro de las cinco candidaturas impugnadas del MVC, incluyendo las de Rafael Bernabe y Alejandro Santiago al Senado, y de Mariana Nogales y Gladys Myrna Conty a la Cámara de Representantes. A pesar de esta resolución, enfatizó que el MVC buscará todas las vías posibles para asegurar que sus candidatos puedan participar en las elecciones y que el pueblo de Puerto Rico tenga la opción de votar por ellos.

“Vamos a estar buscando todas las maneras necesarias para que el pueblo de Puerto Rico tenga la manera de votar por los dos candidatos al Senado y por las dos candidatas a la Cámara, yo creo que es importante que la gente entienda mucha gente tiene y habla verdad sobre la percepción de que los jueces se dejan llevar única y exclusivamente por el partido que les nombra en esos puestos”, aseguró Rivera Lassén.

Rivera Lassen destacó la necesidad de mantener la confianza en la judicatura y criticó la politización del sistema judicial, señalando que esta decisión favorece a los partidos en mayoría, como el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). La candidata subrayó la importancia de un sistema electoral justo y equitativo, y denunció la ineficiencia de la CEE, que aún no ha terminado el escrutinio de los votos de las primarias del 2 de junio.

Por su parte, Conty, una de las candidatas descalificadas, expresó su indignación y subrayó que la Comisión Estatal de Elecciones había aprobado previamente el método alterno utilizado por el MVC en 2020 y 2024. Conty instó a los electores a reconocer su poder y a votar para efectuar cambios necesarios en el sistema electoral.

“Tengo que decirle que estoy indignada, que me imagino como el resto del país y muy molesta porque tenía esperanzas de que el sistema judicial en nuestro país está demasiado politizado y que las decisiones que toman siempre no son a favor del pueblo. Yo tenía esperanzas de que estoy totalmente convencida de que no teníamos que recoger endosos y que esta comisión estatal de elecciones nos dijo que no teníamos que recoger endosos”, reiteró.

PUBLICIDAD

Rafael Bernabe, por su parte, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo “socava” un principio fundamental de la democracia al limitar la capacidad del pueblo de elegir entre diferentes opciones. Bernabe insistió en que esta acción es un intento de los sectores privilegiados de evitar cambios significativos que el MVC y sus aliados promueven, como el aumento del salario mínimo y un seguro de salud universal.

De igual forma, Mariana Nogales enfatizó que esta decisión solo fortalece su determinación y la del MVC. Nogales criticó duramente el sistema judicial y otros sectores del gobierno, subrayando que la lucha del MVC por la justicia y la equidad continuará sin cesar.

El MVC se encuentra actualmente evaluando sus opciones legales y políticas en respuesta a esta decisión. Rivera Lassen aseguró que pronto anunciarán las estrategias que seguirán para garantizar que sus candidatos estén en las papeletas y que el pueblo de Puerto Rico tenga la posibilidad de votar por ellos.

El contexto de esta controversia se enmarca en la resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que determinó en una votación 5-3 que los candidatos del MVC que participaron en un proceso de primarias alternas debían recoger endosos para poder participar en las elecciones. Esta decisión afecta a cuatro candidaturas específicas del MVC, mientras que Rivera Lassen podrá participar en la elección debido a que no fue descalificada por falta de impugnación.

La decisión afecta directamente la candidatura al senado por acumulación de Rafael Bernabe, Alejandro Santiago y la candidatura de Mariana Nogales y Gladys Myrna Conty a la Cámara de Representantes.