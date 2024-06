La escasez de arena en las playas de Florida podría ser solucionada con el reciclaje de botellas

Los condados de la costa de Florida gastan millones de dólares en la arena de sus playas para preservarlas, pero podría existir una posibilidad mucho más económica y que ayude al medioambiente. El vidrio se fabrica con arena.

Botellas de vidrio podrían traer la solución a las playas

El Nuevo Herald publicó este artículo, en el que Paola Barranco “cree que esta nueva fuente de material blando y precioso podría ser una opción atractiva y respetuosa con el medio ambiente en un estado con escasez de arena de playa de calidad”.

PUBLICIDAD

Barranco tiene una empresa que cofundó llamada Glass for Life, pero, aunque es pequeña, cuenta con grandes ideas. La empresa funciona en un pequeño “almacén del vecindario de The Hammocks, en el suroeste de Miami, y hasta ahora solo ha usado una pulverizadora de vidrio profesional no más grande que una fotocopiadora de oficina”, añade la página web.

botellas de vidrio botellas de vidrio

¿Cómo las botellas podrían ayudar en este proceso?

La máquina tiene un fácil uso, ya que cuenta con un orificio por el que se introducen las botellas y, a través de potentes martillos y trituradoras, la arena es expulsada.

El equipo de Barranco se encarga de separar las botellas por colores y el proceso se realeza una botella a la vez. La herramienta de Glass for Life separa los trozos demasiado grandes como para triturarlos y manualmente se le deben quitar los tapones a las botellas.

La arena es una de las cosas más molestas a la hora de ir a la playa (Freepik)

De botellas a arena en pocos segundos

Cada botella hace alrededor de un puñado de arena y, en media hora, la maquina fácilmente puede hacer el proceso de unas 100 botellas; el cual sería suficiente para un saco de arena.

“Con este tipo de máquinas no resolveremos la crisis climática”, dijo Barranco. “Pero tal vez abra la puerta a algo más grande para hacer algo mejor y pensar con originalidad”.