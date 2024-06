‘Johnny’ Méndez exige que se comience transición en el PNP “de inmediato”

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, exigió que comience de inmediato el proceso de transición de la presidencia de la colectividad tras la celebración de las primarias el pasado domingo.

Del mismo modo, el vicepresidente del PNP arremetió contra el proceso de escrutinio en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que ha continuado confrontando problemas a ocho días de las primarias.

PUBLICIDAD

“Hace poco más de una semana que el Pueblo novoprogresista salió a las urnas y escogió una nueva dirección. Jenniffer González fue seleccionada como la líder del PNP. Esa acción es irrefutable, prevaleció en las urnas y eso no está en discusión. La transición en el Partido se tiene que dar de inmediato. Es momento que la futura gobernadora de Puerto Rico asuma la Presidencia del PNP para que pueda implementar la nueva política avalada por el Pueblo PNP, así como los nombramientos de Secretario General y Comisionada Electoral, entre otros”, expresó el también expresidente de la Cámara de Representantes.

“La integridad del sistema electoral no puede ser lacerada y lamentablemente es eso lo que está sucediendo. A ocho días del evento, todavía persisten las dudas e interrogantes. Es hora que el equipo de la Comisionada Residente entre en funciones para atender este retraso y ‘situaciones’ que no deben ocurrir más. Otras jurisdicciones cuentan sus votos y certifican, ¿porqué en Puerto Rico se tiene que esperar semanas? No. El Pueblo de Puerto Rico espera y merece más que esto que estamos experimentando. No podemos dar espacio para que la Junta de Supervisión y Administración Financiera cuestione la CEE y los fondos que se asignan”, añadió.

La transición en el partido comenzaría luego de que la comisionada resiente sea confirmada como ganadora de la contienda en el momento que culmine el proceso de escrutinio general del evento electoral.