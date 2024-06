Incongruencias en colegios electorales podrían atrasar resultados del escrutinio general

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, anunció que el escrutinio no concluirá el 18 de junio como estaba previsto inicialmente. Santo Domingo explicó que se espera finalizar el proceso en un periodo de 15 a 20 días a partir de hoy.

“En el día de hoy estamos dándole seguimiento al escrutinio, se está recortando a toda la papeleta del Senado por acumulación, toda vez que hay una diferencia de 0.5% entre la posición 6 y la 7. Ya se supone que hoy debemos de estar llegando al precinto número 3″, detalló Santo Domingo.

La comisionada también señaló que, conforme progresan, espera esta semana poder salir de la región o distrito de Bayamón para seguir actualizando los resultados en la página de la comisión en la sección de escrutinio general.

Santo Domingo aseguró que el escrutinio no se ha paralizado, aunque el proceso en los colegios regulares no ha avanzado como se tenía previsto. El pasado sábado, uno de los aspirantes al Senado por acumulación solicitó un recuento, lo que afectó la continuidad del proceso.

En cuanto a los problemas con las máquinas de escrutinio de Dominion, Santo Domingo indicó que aún no han recibido un informe detallado de la empresa. “Necesitamos saber dónde fue el problema específico en la máquina para poder ver finalmente cuál es el alcance”, expresó. Además, informó que un informe preliminar ha señalado posibles irregularidades en 774 colegios del PNP, aunque no se ha confirmado que todos estén afectados.

La comisionada agregó que el viernes pasado se realizó una reunión de comisionados para abordar la preocupación sobre la diligencia de Dominion en este asunto. “Espero una actualización de la certificación para nosotros estar tranquilos de cara a los comicios de noviembre”, concluyó.

Metro Puerto Rico supo que los trabajos del PNP se extenderán hasta las 8:00 de la noche de hoy lunes.

Por otra parte, Jessika Padilla, presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reveló inconsistencias en los resultados emitidos por los colegios de votación. En una revisión reciente, se identificaron 121 colegios con incongruencias en sus resultados, de los cuales 91 pertenecen al PNP y 30 al Partido Popular Democrático (PPD).

“Se ampliaron los parámetros de revisión al descubrir que estos no eran los únicos colegios con resultados incongruentes”, explicó Padilla. “Ahora hemos encontrado un aumento en el número de colegios donde los resultados divulgados no coinciden con el acta de escrutinio del día del evento”.

Problemas con Dominion

Sobre las máquinas de escrutinio electrónico de la empresa Dominion, Padilla mencionó que aún no han recibido un informe completo sobre las incongruencias en la transmisión de resultados. “Necesitamos saber por qué no transmitieron correctamente”, enfatizó. Se espera que Dominion entregue y explique el informe solicitado en una reunión programada para mañana.

Padilla también informó que, durante una reunión con el representante de Dominion, Juan Serratti, la empresa reconoció el error y asumió la responsabilidad, pidiendo disculpas al pleno de la comisión.

La reunión con Dominion mañana será crucial para aclarar las causas de las incongruencias y asegurar la integridad del proceso electoral en futuros eventos.

Solicitudes de Recuento

En cuanto a las solicitudes de recuento, Padilla señaló que han recibido peticiones de candidatos para revisar los resultados. “El recuento está establecido por el Código Electoral en el artículo 10.8 y es precisamente para validar el resultado de la noche del evento”, explicó. Actualmente, se está llevando a cabo un recuento para la posición de legislador por acumulación en el PNP.

La presidenta interina indicó que, debido a estos problemas, los resultados finales del escrutinio se han retrasado más allá de la fecha proyectada del 15 al 18 de junio. “Añadiría una semana más, pero lo importante es que se cuenten todos los votos y se informe al pueblo de Puerto Rico el resultado final. El tiempo que nos tome es el tiempo que nos vamos a tomar”, concluyó Padilla.

Escrutinio en el PPD

Karla Angleró, comisionada electoral del PPD, ha confirmado que se han detectado incongruencias en los resultados emitidos por cerca de 72 colegios electorales, algunos de los cuales mostraron candidaturas con cero votos a pesar de haber papeletas cuantificadas.

“Hemos solicitado un filtro adicional para detectar colegios adicionales con problemas”, explicó Angleró. “A pesar de estas incongruencias, el escrutinio continúa con normalidad, lo que nos permitirá aclarar qué sucedió en cada colegio el día del evento”.

La revisión actual ha comenzado en el precinto 7 de Guaynabo y ha avanzado hasta Bayamón 11 durante la mañana. En la tarde, se procederá con Cataño, donde se realizarán recuentos para las candidaturas a la alcaldía debido a problemas no resueltos en dos unidades.

Angleró expresó su preocupación sobre las incongruencias detectadas, especialmente en casos donde se transmitieron cero votos para ciertos candidatos. “Perder la confianza en el sistema es alarmante, y recuperar esa confianza es un reto. Es crucial la reunión de mañana con Dominion para entender qué falló y cómo corregirlo de cara al evento eleccionario”, destacó.

Impacto en los Resultados

Tanto la presidenta de la CEE, como la comisionada electoral del PPD concurrieron que los resultados principales de la candidatura a la gobernación no se verán afectados.

“Hemos analizado la situación y, aunque puede haber una redistribución de algunos votos, no creemos que esto cambie los resultados finales. No obstante, hasta que no se abran todos los maletines y se revisen las papeletas, no sabremos con certeza”, comentó Angleró.

En casos como Hatillo, donde hubo problemas con la lectura de papeletas por las máquinas, se realizará un escrutinio detallado para asegurar la exactitud de los resultados.

“Hemos sido proactivos en identificar y resolver problemas inmediatamente, lo que nos ha permitido continuar el escrutinio sin interrupciones desde el día 5 (de junio)″, afirmó.

La comisionada también señaló que, a diferencia de otros partidos, el PPD ha avanzado en el escrutinio y no espera demoras más allá de las dos semanas establecidas. “Estamos bastante adelantados en el escrutinio, y no creemos que nos vayamos a tardar más de lo previsto”, destacó.