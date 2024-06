JGO sobre Trump: “No puedo darme el lujo de cerrarle las puertas a Puerto Rico”

Ante la posibilidad de que Donald Trump llegue a la presidencia de Estados Unidos, aun siendo convicto, la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González dijo que no puede cerrarle puertas a Puerto Rico ante ese potencial escenario.

De hecho, González reconoció que la convicción de Trump en un caso estatal en Nueva York no será el único problema legal del expresidente. “El expresidente tiene múltiples casos en distintos estados que están por verse en distintos estados de cara a la campaña. Hay quienes dicen que todo esto tiene un componente político. El caso en el que ya se encontró culpable, fue uno de los distritos que él perdió comodamente. Él es un fenómeno, nunca antes habíamos visto un expresidente con tantos casos, acusaciones corriendo en una papeleta, así que esto es novel para todo el mundo y aun así, yo creo que él políticamente ha aprovechado estas controversias para plantearlas como si fuera algo de persecución de parte del gobierno federal en su contra y eso ha polarizado la población a nivel federal”, dijo la comisionada residente. Agregó que las huestes republicanas apoyan a Trump.

La líder novoprogresista milita en el Partido Republicano a nivel de Estados Unidos.

“Yo tengo que pensar en los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico porque es a mi es la que me va tocar trabajar con una Casa Blanca donde se vislumbra que el presidente va a ser Donald Trump. Yo no puedo darme el lujo de cerrarle las puertas a Puerto Rico y menos cuando todavía tenemos tantas cosas de recuperación pendiente. Esto es algo que yo estoy evaluando y como me psasó en el pasado, trabajé con él y con su Casa Blanca. Puerto Rico recibió la mayor cantidad de fondos federales bajo su presidencia y luego bajo la presidencia del presidente Biden que hemos hecho lo propio. Yo tengo una meta, aquí no es el Partido Republicano, aquí es Puerto Rico y eso es lo que yo voy a hacer, es lo que he hecho en el Congreso en los pasados ocho años y es lo que haré con quien esté en Casa Blanca, ya sea el presidente Trump o el presidente Biden”, sostuvo González.

Las expresiones de la candidata novoprogresista surgieron en entrevista radial durante el programa En Caliente Con La Jovet por NotiUno 630.