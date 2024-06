Jenniffer González no descarta cancelar el contrato de LUMA Energy si gana la gobernación

La comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer Aidyn González Colón, dijo el viernes que a su juicio, LUMA Energy está en incumplimiento de contrato, por lo que si gana las elecciones de noviembre, comenzará el proceso de evaluación para cancelar el contrato si procede.

“Una de las cosas que yo sí voy a hacer una vez el pueblo me escoja en noviembre, es que lo primero que voy a hacer es enviar ese contrato secretario de Justicia, que no va a ser que esta ahora, para adelantar eso también, para que me haga una revisión de ese contrato y las cláusulas disponibles. Y habiendo demostrado incumplimiento de contrato, claro que no descarto una cancelación. Pero no puede ser tampoco que le cueste al pueblo de Puerto Rico el doble de lo que nos está costando hoy”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

González Colón descartó regresar a la Autoridad de Energía Eléctrica si se pudiera cancelar el contrato.

“No hay marcha atrás. Esto no es que ese contrato no está y vuelves a la autoridad. Ya ese proceso se dio y ya se transicionó”, sostuvo.

Si no se pudiera cancelar el contrato, establecería mecanismos para que cumplan.

“La diferencia es que yo voy a estar encima de ellos, yo voy a estar como un policía encima de alguien que delinque. Así que no va a haber tregua”, expresó.

Sobre la situación que experimentan los residentes de los municipios de Santa Isabel, Coamo y Aibonito y la contestación del presidente de LUMA Energy, Juan Saca de que tiene que esperar por la aprobación de la Agencia federal de Emergencias (FEMA) para las reparaciones de dos líneas de transmisión que mitigarían el problema eléctrico, González Colón expresó que: “Yo misma voy a llamar al señor Saca para que me diga cuál es el trámite que está esperando en FEMA. Y voy a llamar a FEMA para que me diga si en efecto lo solicitó y lo sometió y que procede ahí”.

González Colón calificó de risibles las razones que ha dado LUMA Energy para los apagones y le pareció inaceptable el tiempo que han establecido de un mes para resolver el problema de los residentes de Santa Isabel, Coamo y Aibonito.