Tras días para contar, inicia el escrutinio de las primarias

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, supervisaba ayer los trabajos de escrutinio que dieron inicio en el Centro de Operaciones Electorales en Hato Rey, al tiempo que insistía en que no hay razón para plantear su renuncia al cargo.

“No tenemos por qué hacerlo, tenemos un compromiso con el país, un compromiso personal, con el equipo de trabajo de la CEE porque siempre he dicho, yo creo en el personal de la comisión, hacemos el trabajo. Aquí los empleados se esfuerzan, dan la milla extra, trabajamos 24 horas para que esto salga, para llevar un evento de calidad, de altura. Sí reconocemos que hay incidencias, quizás fuera de nuestro control […] Son muchos asuntos que tenemos que evaluar, pero de ahí a que yo tenga que reconocer alguna falla personal, alguna incompetencia, como me han dicho, que soy una incompetente, que no tengo conocimiento, que no domino los asuntos […] yo estoy enfocada, no me voy a desenfocar, estamos trabajando, vamos a hacer un trabajo, vamos de cara a las elecciones generales. Mientras Dios me apoye, me de salud y yo me sienta confiada de que el trabajo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, aquí voy a continuar”, subrayó.

Ante los múltiples problemas del evento primarista, Padilla estableció que están evaluando las “debilidades, los desafíos, los retos que se enfrentaron”, para evitar que se repitan en las elecciones del 5 de noviembre.

También, sostuvo que vislumbran atender aspectos como el adiestramiento de los funcionarios con el equipo que se utilice en el día del evento, evaluar el desempeño de los centros de votación y, consigo, las máquinas de escrutinio. Además, argumentó que es necesario adquirir más máquinas de conteo multiprecintales para contar más papeletas en menos tiempo.

El proceso de escrutinio cuenta con unos 500 voluntarios de los partidos. Se vislumbra que debe demorar hasta mediados de junio.

Terminaron de contar el martes en la noche

La integración de tecnología no redundó en agilizar la entrega de resultados para las primarias del pasado domingo, cuyos resultados al 100 % se conocieron el martes en la noche. Es por ello que no fue hasta ayer que el precandidato a comisionado residente en el Partido Nuevo Progresista (PNP), Elmer Román, concedió la victoria a su opositor, William Villafañe.

Con el 100 % de los colegios de votación reportados, la comisionada residente Jenniffer González prevaleció contra el gobernador Pedro Pierluisi en la contienda principal de la colectividad.

En las candidaturas de escaños por acumulación, el senador Thomas Rivera Schatz acumuló sobre 200 mil votos. La papeleta del Senado por Acumulación del PNP la completan: Keren Riquelme, Gregorio Matías, Ángel Toledo López, Roxanna Soto Aguilú y Leyda Cruz.

Mientras que en los escaños para la Cámara de Representantes por acumulación se encuentra José Torres Zamora en la primera posición, seguido de Gabriel Rodríguez Aguiló.

En el Partido Popular Democrático, con el 100 % de los colegios reportados en la CEE, se confirmó la victoria de Jesús Manuel Ortiz en la candidatura a la gobernación.

La contienda por uno de los escaños en el Senado fue liderada por el actual alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, mientras que el presidente del Senado, José Luis Dalmau , llegó en segundo lugar. El alcalde de Comerío, Josean Santiago, y Ada Álvarez Conde completan la papeleta del PPD. Los populares solo eligieron cuatro aspirantes por acumulación.

Mientras que en la Cámara de Representantes, la contienda por las posiciones por acumulación fue dominada por Héctor Ferrer seguido por Swanny Enit Vargas Laureano, Ramón Torres y Gabriel López Arrieta.

Dinero para las elecciones

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, dijo que el dinero no debería ser una de las excusas por parte de la CEE sobre dificultades en los procesos.

“Las cantidades aprobadas para la CEE este año fueron significativamente más altas que las cantidades disponibles para 2020. […] Muchas cosas diferentes sucedieron. No creo que los recursos fueran el problema”, dijo Mujica al plantear que no tienen peticiones específicas pendientes o que hayan rechazado.

“Mucha gente no quiere aceptar la responsabilidad de lo que sucedió […] Nos comprometeremos con la CEE. Las elecciones son una de las cosas más importantes que hacemos. Si la CEE viene a nosotros y dice que necesitamos generadores para asegurarnos de que las luces estén encendidas para las elecciones, sí. Y creemos que eso es razonable. Eso es algo que consideraríamos. Si hay máquinas, máquinas adicionales que quieran, no tenemos eso ante nosotros. Pero sí, consideraríamos financiar máquinas adicionales también [...] los recursos no deberían ser un problema con respecto a tener unas elecciones justas y exitosas”, afirmó.