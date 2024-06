Suspendido alcalde de Ponce dice tiene que volver a trabajar como médico para pagar su defensa

A su salida de una vista de estado de los procedimientos en el Centro Judicial de Ponce, en el caso contra el suspendido alcalde, Luis Manuel Irizarry Pabón, explicó la razón por la cual renunció a su salario, pero no a la posición como primer ejecutivo municipal.

“Definitivamente, yo sé que mucha gente está pendiente y nosotros por más de 30 años somos especialistas en medicina interna y vamos a estar ejerciendo y estamos renunciando al salario para nosotros poder dedicarnos a la práctica de la medicina”, dijo Irizarry Pabón a preguntas de la prensa.

PUBLICIDAD

¿Pero renuncia a su posición de alcalde?, le preguntó la prensa.

“No, solamente estamos renunciando al salario para que podamos tener la oportunidad de nosotros generar los ingresos para los diferentes gastos que tenemos, tanto familiares como de abogados”, respondió.

“Esto es una decisión donde respetamos la voluntad del pueblo. Aquí hubo una democracia que me eligió por la gran mayoría, por el 62 por ciento de los votos y donde yo tengo que respetar la ciudad de Ponce. Nosotros en todo momento hemos dicho que esto ha sido un caso que no ha sido justo, que nosotros tenemos la razón y en su momento respetamos los procesos y se va a determinar que definitivamente se va a hacer justicia. Y respetando ese derecho democrático de la mayoría de los Ponce sobre el 62 por ciento, nos mantendremos en nuestra posición”, señaló Irizarry Pabón.

El suspendido alcalde enfrenta cargos criminales por violaciones a los artículos 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, por obtener un beneficio personal utilizando su cargo público, y el 251 del Código Penal, por enriquecimiento injustificado, al solicitar y obtener dinero de empleados suyos para pagar un préstamo personal de 53 mil dólares.

El proceso judicial contra Irizarry Pabón continúa en el proceso de entrega de evidencia. Así lo informó la fiscal Fabiola Acarón.

PUBLICIDAD

“El 30 de agosto el ministerio público va a estar entregando y/o recibiendo evidencia con la defensa para comenzar el juicio. (Con relación al jurado) eso es una prerrogativa que tiene la defensa. Es una determinación que tiene que hacer la defensa, previo al comienzo del juicio. De hacerla va a ser obviamente previo, que se coordine la fecha del comienzo del juicio y lo hará con anticipación, se lo notificará al tribunal y nos lo notificará también a nosotros. El 30 de agosto, una vista del estado de los procedimientos, la segunda que se va a dar para confirmar y verificar que toda la documentación por ambas partes se ha entregado y que estamos prestos para comenzar el juicio. Pero, por parte de nosotros en particular, estamos una vez finquitemos ese asunto de la entrega de evidencia y estaremos prestos para comenzar el juicio. El martes lo que ocurre es la entrega de evidencia conforme la Regla 95 de Procedimiento Criminal que nos requiere nosotros como Estado entregar toda la evidencia que nosotros nos proponemos a utilizar en la etapa de juicio. Así que eso es lo que nos proponemos hacer el 18 de junio a las dos de la tarde, a la defensa. En la eventualidad que la defensa tenga algún tipo de evidencia a utilizar, también tiene que entregarlas. Ya se ha coordinado la fecha, la hora y el lugar donde se va a hacer esa entrega”, dijo la fiscal Acarón.

Por su parte, el abogado de defensa del suspendido alcalde Irizarry Pabón, José Andrew Fuentes, explicó que: “Estamos en un proceso que se llama de descubrimiento de prueba, que es el proceso donde el imputado tiene derecho a recibir toda la evidencia y hacer su investigación y obtener todo el descubrimiento de prueba que establecen las reglas que pueden tener. Y ese proceso empieza ahora, nos vamos a reunir con los fiscales a mediados de junio, para obtener esto, para empezar a obtener la prueba que necesitamos y próximamente, posteriormente, se ha señalado un estatus para discutir los procedimientos el 30 de agosto. Y de ahí pues se ha señalará el juicio. Hasta ahora el juicio es por jurado y todo eso dependerá también del descubrimiento de pruebas. Derecho que él a ver su juicio por jurado”.

El abogado también mencionó que no se ha realizado acuerdo alguno con el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

“Ningún tipo de negociación. Nosotros vamos a ver el juicio. El señor alcalde es inocente totalmente y eso quedará demostrado en el juicio en su fondo de este caso. Ustedes ya vieron la vista preliminar, que es una etapa donde el estándar de prueba es mucho menor. Y ya la mitad de los casos se le cayeron al alcalde. Y nosotros vamos a prevalecer en el juicio. Así que no tenemos que llegar a ningún tipo de negociación”, dijo Andrew Fuentes.

“Todavía no hemos terminado ni empezado el descubrimiento de prueba. Porque los fiscales no nos han entregado la prueba que tienen. Y todavía quedan unos procesos que hay que darse antes de llegar a eso. Pero ya para el 30 de agosto veremos a ver en dónde está”, agregó.

Irizarry Pabón afirmó que no se le ha respetado como alcalde.

“Mucha fe en Dios, como la tengo yo, fortaleza. Yo sé que en el momento han habido momentos difíciles, pero lo importante es ser responsable de hacer las cosas correctamente. Como lo ha hecho este alcalde en toda su vida, tanto como profesional como alcalde. Así que este pueblo que yo amo, le dimos, le hemos dado un tiempo para nosotros enderezar la ciudad, creo que hicimos el trabajo en poco tiempo y que en su momento dado, pues vamos a estar asumiendo otras responsabilidades. Que es la pasión que me gusta, ser médico por toda la vida, salvar vida, pero que quisimos aportar a nuestro pueblo porque así no los pidieron y seguir hacia adelante. Yo creo que hay que vivir un día tras otro, pero es bien importante buscar la verdad, la justicia y el amor que Dios nos ha dado a todo. Amo mi pueblo y seguimos luchando para que las cosas sean buenas”, expresó el suspendido alcalde.

“Yo te diría que por lo que yo veo, yo salgo a la calle, yo voy al supermercado, voy a la farmacia y lo que recibo del pueblo es un apoyo que jamás yo me había imaginado. O sea, el respeto lo tengo del pueblo igual que yo respeto a mi pueblo de Ponce. Aquí, como dije, esto ha sido una situación, han logrado parte del objetivo, que era sacarme del medio, porque a este alcalde no lo derrotaba nadie, pero en su momento las cosas van a salir. Y hay un propósito, y el propósito es que se aprenda a que la política hay que hacerla de manera correcta, llevar la verdad. Y eso tiene un costo, y ese costo le ha traído a este alcalde esta situación. Pero estamos, hemos estado dispuestos a cumplir el propósito de Dios de hacer las cosas bien. Nosotros nos vamos a mantener respetando los procesos. No obstante, entendemos que no se ha respetado a este alcalde”, concluyó.