LUMA anuncia interrupciones de servicio rotativos para Santa Isabel, Coamo y Aibonito

La empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA Energy, anunció este miércoles un plan de interrupciones de servicio rotativas para varios sectores afectados por una avería en la subestación de Santa Isabel.

“En la tarde de hoy, líderes de LUMA incluyendo a su presidente Juan Saca se reunieron con los alcaldes de los municipios de Santa Isabel, Coamo y Aibonito, afectados por una avería mayor en la subestación de Santa Isabel provocada por el mal tiempo en los pasados. Durante la reunión se repasaron los detalles del plan de contingencia y opciones para estabilizar el servicio en esta zona”, lee el comunicado.

Según explicó LUMA Energy, múltiples sectores de Santa Isabel, Coamo y Aibonito serán energizados este miércoles y jueves en periodos intermitentes de hasta 8 horas mientras se trabaja en una solución.

“Como parte del plan de restauración se estableció un itinerario de interrupciones de servicio rotativas para sectores de estos municipios que han estado sin servicio por más de 24 horas. El objetivo es minimizar el impacto de la avería en el transformador de Santa Isabel, que también afecta a Coamo y sectores de Aibonito. Las comunidades serán energizadas en periodos intermitentes de hasta 8 horas mientras se trabaja en una solución permanente”, añade.

Parte de las estrategias para estabilizar el sistema en el área afectada por el mal tiempo incluye:

patrullaje aéreo de líneas de transmisión para identificar fallas,

reparación de equipos y corregir puntos dañados por altas temperaturas y desgaste (puntos calientes)

desmantelar el transformados averiado en Santa Isabel para remplazarlo,

reemplazo de conductores para aumentar la capacidad de línea de transmisión,

desganche de vegetativo en líneas de transmisión para evitar averías,

completar plan de restauración permanente para Santa Isabel y Coamo.

Comenzando esta noche, LUMA notificará los horarios de las interrupciones de servicio rotativas directamente a los clientes afectados, a través de mensajes de texto, notificaciones automáticas y correo electrónico. También serán compartidos a través de las redes sociales de LUMA. Las cargas críticas, como bombas de agua y hospitales, no se verán afectadas y tendrán servicio eléctrico ininterrumpido, coordinado con el personal municipal de cada pueblo.

El itinerario para las interrupciones de servicio rotativas en Santa Isabel, Coamo y Aibonito será el siguientes:

Miércoles, 5 de junio de 2024 - 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

Coamo

Bda. San Luis, Bda. Zambrana, Cem. Cementerio Municipal De Coamo, Cond. Vistas De Sambrana, Edu. Escuela Elemental José Ramón Rodríguez, Edu. Escuela Purificación Rodríguez, Parc. Niagara, Sect. Casco Urbano, Urb. Villa Madrid, Urb. Villas De San Blás, Urb. Vistas De Coamo, Bda. San Antonio, Edu. Escuela Benjamin Franklin, Edu. Escuela Florencio Santiago, Res. Residencial Las Palmas, Res. Residencial Manuel J. Rivera, Sect. Casco Urbano, Sect. El Cerro, Urb. Jardines De Coamo, Urb. Jardines De San Blás, Urb. Las Colinas, Urb. San Antonio, Urb. Vista Del Sol, Sect. El Polvorín, Come. Plaza Santa Isabel, Sect. Obdulia, Urb. Parques De Jacaranda, Urb. Paseos De Jacaranda, Urb. Portales De Jacaranda, Res. Residencial El Edén, Sect. Casco Urbano, Urb. El Edén, Urb. Extensión Jardines De Coamo, Urb. Villa Cristina.

Santa Isabel

Bda. Monserrate, Bda. San Felipe, Comu. Playa, Sect. Casco Urbano, Sect. Villa Del Mar, Urb. San Miguel, Urb. Villa Del Caribe, Parc. Jauca Nuevas, Parc. Jauca Viejas, Sect. Canta Sapo, Sect. Casco Urbano, Sect. El Monte, Sect. La Florida, Sect. La Playa De Jauca, Sect. Playa Texidor, Sect. Yerva Dura, Urb. Alborada Park, Urb. La Hacienda, Urb. Villa Jauca, Bda. Felicia, Bda. San Felipe, Comu. El Ojo, Cond. Santa Isabel Apartments, Edu. Escuela Apolonia Balentín, Edu. Escuela Esther Rivera, Edu. Escuela Manuel Martín Monserrate, Edu. Escuela Martín G. Brumbaugh, Res. Residencial Pedro M. Descartes, Res. Residencial Rincón Taíno, Sect. Casco Urbano, Urb. Alturas De Santa Isabel, Urb. Buenos Aires, Urb. Estancias De Santa Isabel, Urb. Extensión Alturas De Santa Isabel, Urb. Extensión El Taíno, Urb. Extensión Residencial El Cemí, Urb. Hacienda Concordia, Urb. Hacienda Concordia 2Da Secc, Urb. Jardines De Santa Isabel, Urb. Llanos De Santa Isabel, Urb. Residencial El Cemí, Urb. Valle De Santa Isabel.

Jueves, 6 de junio de 2024 - 6:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

Santa Isabel

Bda. Monserrate, Bda. San Felipe, Come. Plaza Del Mercado De Santa Isabel, Fgm. Alcaldía De Santa Isabel, Parc. Playita Cortada, Parc. Velázquez, Sect. Casco Urbano, Sect. El Río, Sect. Jaraguazal, Sect. Villa Pote, Urb. Flamboyán, Urb. Jardines De Santa Isabel, Urb. Paseo Del Mar, Urb. Paseo Del Mar 2, Urb. Santiago Apostol, Urb. Villa Camarero 2, Urb. Villa Retiro Norte, Urb. Villa Retiro Sur, Urb. Villas De Camarero 1, Parc. Ollas Nuevas, Parc. Ollas Viejas.

Coamo

Parc. Nuevas Cuyón, Parc. Viejas Cuyón, Sect. Santa Ana, Urb. El Bosque, Urb. Jardines De Santa Ana, Urb. Los Flamboyanes, Urb. Monte Real, Urb. Quintas De Coamo, Urb. Valle Escondido, Urb. Villa Madrid, Urb. Villa Taina, Cmpg. Camp Santiago Joint Maneuver Training Center.

Aibonito

Edu. Escuela Pasto, Parc. Nuevas Barrio Pasto, Parc. Viejas, Sect. El Coquí, Sect. El Fresal, Sect. La Sierra, Sect. Los Rolones, Sect. Represa, Sect. Rincón, Sect. Jagüeyes.