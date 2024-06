Jesús Manuel Ortiz arremete contra LUMA por situación con el servicio eléctrico en el sur

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, arremetió este jueves contra la empresa privada LUMA Energy y el gobierno por la situación crítica que viven de familias por falta de energía eléctrica en el sur de la isla.

Al mismo, tiempo catalogó de excusas triviales la respuesta que LUMA Energy ofreció hoy a la ciudadanía. El presidente del consorcio, Juan Saca explicó que el fallo ocurrido este fin de semana fue causado, en gran medida, por la vegetación que no ha sido despejada.

”Es insostenible lo que está sucediendo diariamente con un servicio tan esencial como la energía eléctrica. El país no aguanta más excusas. El decir que la vegetación y los animales silvestres son los causantes de los problemas en el sistema energético es una burla a los puertorriqueños”, expresó.

El también presidente del PPD indicó que “a una semana de iniciado el problema de interrupciones no es hasta hoy, jueves, que se presentan ante el país a dar excusas técnicas que a nadie le satisfacen. Si no es porque los alcaldes de Coamo, Santa Isabel, Caguas y Yabucoa, salen denunciando el problema y solicitando declarar un estado de emergencia, LUMA no aparece públicamente para dar su versión”.

Ortiz González mencionó que cada día que un hogar o un negocio no tiene energía eléctrica “es uno que incide en el deterioro de la calidad de vida de nuestra gente o incide en el desarrollo económico del país. No podemos seguir permitiéndole concesiones y excusas. Es hora de hacer cumplir este contrato o de una vez y por todas, eliminarlo”.

El candidato a la gobernación del PPD añadió que “la percepción del país es que LUMA no ha cumplido con los términos del contrato. Hoy hay más apagones, menos información sobre el desempeño de LUMA y nada ha pasado con los miles de millones para reconstruir el sistema eléctrico. Por eso próximamente anunciaré la creación de un equipo especial compuesto por expertos en el tema de energía para que documente el incumplimiento del contrato, y establezca recomendaciones a seguir para garantizar un sistema eficiente y a la altura de lo que el país necesita”.

El presidente del PPD finalizó diciendo que su récord contra LUMA es un hecho, ya que como miembro de la Cámara de Representantes es coautor de diversas medidas para investigar el contrato, fiscalizar el contrato, posponer su implementación, revisar el cumplimiento de sus parámetros, métricas y el estado de los proyectos de mejoras a la infraestructura alrededor de la Isla.

