Inquietante espera de familias por autoridades en casos de “hit and run”

La familia de Carlos Alberto Cruz Morales, el hombre que falleció el 24 de abril en un caso de hit and run registrado en la isla municipio de Vieques, sigue esperando justicia. Josué Cruz Morales, hermano de la víctima, expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación y lo que considera como inacción por parte de las autoridades.

“La realidad es que no sé hasta dónde tienen (el caso), pero no ha habido ningún avance. No se han radicado cargos, desconozco si Ciencias Forenses fue a Vieques a investigar la escena. Le puedo decir que la persona ya no se sabe dónde está, probablemente se fue, incluso a lo mejor hasta Estados Unidos. Pero nada más, el señor que confesó sigue suelto. La Policía sigue buscando corroborar la confesión”, declaró Cruz Morales.

Su hermano fue impactado por un vehículo mientras conducía su motora en la carretera PR-997, en Vieques. El conductor del vehículo, que luego aparentemente fue identificado y confesó el hecho, no se detuvo en la escena y se dio a la fuga. La familia de la víctima asegura haber recopilado evidencia, incluyendo vídeos de seguridad y testimonios de testigos, que corroboran la confesión del sospechoso.

Cruz Morales explicó que el fiscal Fernando Quintero y el agente Alexander Calderón indicaron que la investigación está en curso y que están esperando la evidencia pericial de ciencia forense.

Sin embargo, expresó su preocupación de que el sospechoso haya dejado la jurisdicción, posiblemente hacia Estados Unidos.

Además, el hermano de la víctima criticó la supuesta falta de diligencia en la recopilación y manejo de la evidencia por parte de las autoridades. Cruz Morales mencionó que la Policía no ha mostrado interés en obtener copias de los vídeos de seguridad que podrían ser cruciales para el caso. Además, destacó que la escena del accidente no fue protegida adecuadamente, lo que podría comprometer la integridad de la evidencia.

“Queremos que la investigación se haga, que se haga bien. Que el proceso se haga como debe ser. Yo observo que aquí hay algo inusual sucediendo, pues ya estoy preocupado con la integridad de la evidencia”, aseguró Josué.

La familia de Carlos Alberto Cruz Morales espera que las autoridades presenten cargos pronto para asegurar que el sospechoso comparezca ante la justicia.

Denuncias que se repiten en Loíza

Por otra parte, la familia de Eduardo Álvarez Sosa, uno de los dos jinetes que fueron atropellados el pasado 23 de marzo en la carretera PR-188 en Loíza, sigue esperando justicia. Viviana Hernández, esposa de Álvarez Sosa, no pierde la esperanza, a pesar de la demora en la presentación de cargos contra la conductora involucrada, Ruthy Trenche Chávez.

“Hasta ahora seguimos esperando por los informes forenses. Semanalmente, el fiscal nos dice que está dando seguimiento, pero todavía no tienen los informes listos”, declaró Hernández.

El trágico accidente ocurrió cuando Trenche Chávez, de 40 años, conducía un vehículo Toyota Tundra en aparente estado de embriaguez. Según el informe preliminar, la conductora se desvió de la vía de rodaje y atropelló a dos caballos y sus jinetes, José Jaime Díaz Serrano y Eduardo Álvarez Sosa. Díaz Serrano falleció en el acto, mientras que Álvarez Sosa fue trasladado al hospital en condiciones críticas y falleció el 2 de abril.

A Trenche Chávez se le realizó una prueba de alcohol que arrojó un resultado de .15 %, siete décimas por encima de lo permitido por ley.

Casos complejos

El Negociado de la Policía dijo a Metro que ambos casos se encuentran “muy avanzados”. Sin embargo no se ofrecieron mayores detalles.

La directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, la fiscal Jimara Gabriel Maisonet, explicó a este medio que lo casos donde el conductor se va a la fuga son muy complicados. Aseguró que una de las mayores dificultades de estos casos es la falta de testigos.

“Dependemos mucho de la evidencia pericial, esa evidencia científica. Si un testigo dice que el carro pasó rápido se puede verificar si hay marcas en el pavimento, cámaras, para saber si iba a exceso de velocidad. Todo para probar lo que pasó”, puntualizó Gabriel Maisonet.

Además, detalló que conseguir las pruebas no sucede de un día para otro ya que en muchos casos depende de Ciencias Forenses, de técnicos, reconstructores y policías. Asimismo, dijo que no cuentan con tanto personal para esclarecer todos los casos de toda la isla.

La fiscal aseguró que la tasa de convicción en Puerto Rico es de un 98 %.

“Yo sé que a las personas perjudicadas les duele mucho, pero cuando trabajamos con el crimen hay que ver más allá de dudas razonables”, reiteró.