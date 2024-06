Alcalde de Coamo sobre plan de LUMA para resolver avería: “Claro que no, eso no es aceptable”

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla se expresó en la noche del miércoles preocupado por la visión “burocrática” de los directivos de LUMA Energy, luego de la reunión que sostuvo con sus homólogos de Santa Isabel y Aibonito, sobre la avería eléctrica que mantiene a los tres pueblos sin servicio desde el pasado sábado.

“La realidad es que cuando uno llega a la reunión, uno ve el escenario, nos llama la atención, nos preocupa cada día más el sistema eléctrico y la capacidad de responder que tenemos en la mentalidad operacional o gerencial que tiene LUMA para poder responder a eventos como este. Son muy burocráticos o quieren resolverlo con proyectos permanentes cuando hay una emergencia que hay que resolverlo, como dijimos allí, al estilo AEE, hay que resolver”, dijo García Padilla en entrevista con CyberNews.

PUBLICIDAD

El alcalde de Coamo, así como el de Santa Isabel, Rafael Billy Burgos y el de Aibonito William Alicea Pérez están desde el pasado sábado en sectores de sus pueblos sin energía eléctrica, producto de una avería en un transformador de 38 kilovatios en la en la subestación de Useras de Santa Isabel. Como consecuencia, tampoco tienen servicio de agua potable. En la reunión con el presidente de LUMA Juan Saca y los directivos del consorcio, se les presentó como alternativa mantener los relevos de carga cada 8 horas por un periodo de 5 a 7 semanas en lo que culminaban los trabajos de reparación de la línea de 38 kilovatios y se reemplaza el transformador que provocó la avería en los tres pueblos.

Los alcaldes le presentaron otra opción que les ofrecieron empleados retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Existe una línea de 115 kilovatios y otra de 200 kilovatios que discurre desde la Central Aguirre en Salinas hasta la subestación Useras entre Santa Isabel que no se terminaron de reconstruir luego del paso del huracán María. Se le propuso a los directivos de LUMA que culminen las reparaciones de ambas líneas, que según los estimados provistos por los alcaldes, se puede hacer en tres días.

En respuesta, LUMA les contestó que reparar ambas líneas de forma permanente también tardaría de 5 a 7 semanas.

“Nosotros le dijimos que había para resolver el problema según la AEE en emergencia”.

“¿Para ustedes y para la comunidad es algo aceptable?”, se le preguntó.

PUBLICIDAD

“No, claro que no, coño, eso no es aceptable”, contestó el alcalde de Coamo que en medio de la entrevista se le fue la luz que le había regresado hora y media antes como parte del relevo de 8 horas.

García Padilla mencionó que Saca quedó en comunicarse con los alcaldes el jueves para presentarles “una solución prometedora”.

“Vamos a ver qué pasa, porque definitivamente como estamos no podemos seguir”, expresó el alcalde.

“No se puede politizar el tema de la energía. Es algo muy serio que tenemos que discutir y sentarnos todos a la mesa. Yo hoy descubrí que LUMA necesita sentarse a la mesa y entender el sistema y entender cómo se resuelve rápido y cómo se puede trabajar en equipo, que ellos no saben hacerlo. Hoy logramos muchas cosas sentados a la mesa. Es mejor el diálogo. Ellos entendieron nuestra parte, entendieron cómo se hacía antes, que no necesariamente es lo correcto para efectos permanentes, pero sí para situaciones en emergencia. Se puede resolver. No puede ser todo de una manera burocrática y protocolar”, concluyó.

Este es el itinerario para las interrupciones de servicio rotativas en Santa Isabel, Coamo y Aibonito será el siguientes:

Miércoles, 5 de junio de 2024 - 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

Coamo

Bda. San Luis, Bda. Zambrana, Cem. Cementerio Municipal De Coamo, Cond. Vistas De Sambrana, Edu. Escuela Elemental José Ramón Rodríguez, Edu. Escuela Purificación Rodríguez, Parc. Niagara, Sect. Casco Urbano, Urb. Villa Madrid, Urb. Villas De San Blás, Urb. Vistas De Coamo, Bda. San Antonio, Edu. Escuela Benjamin Franklin, Edu. Escuela Florencio Santiago, Res. Residencial Las Palmas, Res. Residencial Manuel J. Rivera, Sect. Casco Urbano, Sect. El Cerro, Urb. Jardines De Coamo, Urb. Jardines De San Blás, Urb. Las Colinas, Urb. San Antonio, Urb. Vista Del Sol, Sect. El Polvorín, Come. Plaza Santa Isabel, Sect. Obdulia, Urb. Parques De Jacaranda, Urb. Paseos De Jacaranda, Urb. Portales De Jacaranda, Res. Residencial El Edén, Sect. Casco Urbano, Urb. El Edén, Urb. Extensión Jardines De Coamo, Urb. Villa Cristina.

Santa Isabel

Bda. Monserrate, Bda. San Felipe, Comu. Playa, Sect. Casco Urbano, Sect. Villa Del Mar, Urb. San Miguel, Urb. Villa Del Caribe, Parc. Jauca Nuevas, Parc. Jauca Viejas, Sect. Canta Sapo, Sect. Casco Urbano, Sect. El Monte, Sect. La Florida, Sect. La Playa De Jauca, Sect. Playa Texidor, Sect. Yerva Dura, Urb. Alborada Park, Urb. La Hacienda, Urb. Villa Jauca, Bda. Felicia, Bda. San Felipe, Comu. El Ojo, Cond. Santa Isabel Apartments, Edu. Escuela Apolonia Balentín, Edu. Escuela Esther Rivera, Edu. Escuela Manuel Martín Monserrate, Edu. Escuela Martín G. Brumbaugh, Res. Residencial Pedro M. Descartes, Res. Residencial Rincón Taíno, Sect. Casco Urbano, Urb. Alturas De Santa Isabel, Urb. Buenos Aires, Urb. Estancias De Santa Isabel, Urb. Extensión Alturas De Santa Isabel, Urb. Extensión El Taíno, Urb. Extensión Residencial El Cemí, Urb. Hacienda Concordia, Urb. Hacienda Concordia 2Da Secc, Urb. Jardines De Santa Isabel, Urb. Llanos De Santa Isabel, Urb. Residencial El Cemí, Urb. Valle De Santa Isabel.

Jueves, 6 de junio de 2024 - 6:00 a.m. hasta 2:00 p.m.

Santa Isabel

Bda. Monserrate, Bda. San Felipe, Come. Plaza Del Mercado De Santa Isabel, Fgm. Alcaldía De Santa Isabel, Parc. Playita Cortada, Parc. Velázquez, Sect. Casco Urbano, Sect. El Río, Sect. Jaraguazal, Sect. Villa Pote, Urb. Flamboyán, Urb. Jardines De Santa Isabel, Urb. Paseo Del Mar, Urb. Paseo Del Mar 2, Urb. Santiago Apostol, Urb. Villa Camarero 2, Urb. Villa Retiro Norte, Urb. Villa Retiro Sur, Urb. Villas De Camarero 1, Parc. Ollas Nuevas, Parc. Ollas Viejas.

Coamo

Parc. Nuevas Cuyón, Parc. Viejas Cuyón, Sect. Santa Ana, Urb. El Bosque, Urb. Jardines De Santa Ana, Urb. Los Flamboyanes, Urb. Monte Real, Urb. Quintas De Coamo, Urb. Valle Escondido, Urb. Villa Madrid, Urb. Villa Taina, Cmpg. Camp Santiago Joint Maneuver Training Center.

Aibonito

Edu. Escuela Pasto, Parc. Nuevas Barrio Pasto, Parc. Viejas, Sect. El Coquí, Sect. El Fresal, Sect. La Sierra, Sect. Los Rolones, Sect. Represa, Sect. Rincón, Sect. Jagüeyes.