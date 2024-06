Sistema de Emergencias 9-1-1 desembolsó casi $25 mil para obras de arte que no tenía

La Oficina del Contralor de Puerto Rico, emitió el miércoles, una opinión adversa de las operaciones del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones del Negociado objeto de este Informe, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

El informe revela que el Negociado desembolsó 24,175 dólares por cubiertas de seguro innecesarias del 2015 al 2021; esto es, 9,000 dólares para asegurar obras de arte que no tenía, 2,931 dólares por la prima de instalación que no ocupaba y 12,244 dólares en endoso de cubierta posterior, para la misma instalación que no ocupaba. Esta situación se atribuye a que la directora de Administración no actualizó los inventarios de las propiedades asegurables, ni los envió a los productores de seguro antes de formalizar las pólizas. La directora de Administración no entendía el contenido de las pólizas ya que no contaba con la preparación académica sobre seguros.

La auditoría de dos hallazgos señala que la instalación 4 del Negociado, no tuvo póliza de cubierta de estructura por dos años. La aseguradora autorizó incluir la instalación 4 en la cubierta general vigente el 12 de marzo de 2021 mediante endoso.

Estas situaciones se refirieron a la Oficina del Comisionado de Seguros el 6 de julio de 2023 para que tome las medidas que correspondan.

Los auditores identificaron que el Negociado carece de reglamentos para administrar los seguros. Al 17 de agosto de 2021 no había normas para, por ejemplo, enviar anualmente la lista de propiedades y los riesgos al Área de Seguros Públicos en Hacienda, notificar al productor cualquier cambio de propiedades, o designar el funcionario autorizado para solicitar cambios en el seguro.

El Informe comenta que el administrador del Área no se aseguró de que el productor adiestrara al personal del Negociado o de que el productor hiciera partícipe al personal del Área en las reuniones con el Negociado. Además, el administrador de Área tampoco corroboró con el Negociado, la corrección del aumento en prima por la cubierta de la estructura de 3.3 millones de dólares.

Del 2016 al 2019, los estados financieros auditados por contadores públicos autorizados reflejaron que el Negociado obtuvo ingresos propios por 85,762,777 dólares, incurrió en gastos operacionales por 84,997,850 dólares, y tuvo una pérdida no operacional por 9,226,637 dólares, que resultó en un déficit de 8,461,710 dólares.

La auditoría le recomienda al secretario de Seguridad Pública que imparta instrucciones al comisionado del Negociado, para que se asegure cumplir con las recomendaciones del Informe del Contralor.

Este segundo informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr