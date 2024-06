La empresa LUMA Energy anunció que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica hasta por 12 horas este miércoles, 5 de junio de 2024, por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Alcaldes piden que se declare emergencia en Coamo y Santa Isabel por avería eléctrica

PUBLICIDAD

LUMA Energy anuncia plan de interrupción de energía cada 8 horas para pueblos del sur

Las labores incluyen restauración y modernización de subestaciones, y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz por cantidad de horas bastante prolongadas.

Municipios que se pueden quedar hasta 12 horas sin luz este miércoles

NAGUABO

Entre 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde en: Parcelas Santiago y Lima.

PUBLICIDAD

CEIBA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Parcelas Aguas Claras.

BAYAMÓN

Entre 7:00 de la noche hasta las 12:00 de la noche en: Urb. Estancias, Campo Verde, Quintas del Río, las Veredas, Condominio Valle del Sol, Urb. Villa España.

UTUADO

Entre 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Carretera PR-111, Vivi Abajo.

ISABELA

Entre 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Carretera PR-494, Bo. Arenales Altos, Bo. Arenales Bajos y Reparto Brisas.

MAYAGÜEZ

Entre 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche en: Calle Martínez Nadal, Calle Dr. Escabí, Calle Pedro Perea, Calle Forestier Calle Betances, Calle Garia San Jurjo, Calle Sta. Catalina, Bo. París.

AGUADILLA

Entre 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Edificios de Jobs Corps y Base Ramey.

PONCE

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Residencial Lopez Nussa, Urb. Star Light, Comunidad Caracoles, Ponce Mall, Toyota Monumental, Egida de la Policía, America’s Housing.

COROZAL

Entre 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche en: Barriada Cuba Libre, Escuela Abraham Lincoln, Escuela Manuel Bou Galí, Res. Residencial Enrique Landrón, Sect. Casco Urbano, Sect. Los Ramos, Urb. El Centro, Urb. Monterrey, Comu. Guárico, Parc. Medina, Sect. Bruguera, Sect. Guárico.

Más sectores de Corozal:

Sect. Julian Marrero, Sect. Los Guardias, Sect. Los Llanos, Sect. Pancho Febus, Sect. Pomito, Sect. Tono Patente, Urb. Estancias de Palmarejo, Urb. Monterrey, Sect. Mavilla, Urb. Extensión María del Carmen, Sect. Arturo Morales, Sect. Cuchillas, Sect. Cuchillas Pacheco, Sect. Los Guayabos, Sect. Los Quiles, Sect. Sico Martínez, Come. Plaza Aquarium Mall, Sect. Chárriez, Sect. Lomas García, Sect. Los Sánchez.

Más sectores de Yabucoa:

Urb. Santa Elena, Com. Plaza Yabucoa Shopping Center, Com. Garaje Shell, Comu. El Negro Camino Nuevo, Edu. Escuela Francisco Sustache, Ind. Puerto Rico Sun Oil Company, Ind. Zona Industrial Barrio Juan Martín, Parc. El Negro, Sect. El Guano, Sect. El Negro, Sect. Poblado Calvario, Urb. Jardines de Yabucoa, Urb. Méndez, Urb. Ramos Antonini, Urb. Valles de Yabucoa, Urb. Villa Hilda, Comu. Martorell, Parc. Rosa Sánchez, Sect. Los Sánchez, Sect. Sodoma, Urb. Valle de las Calabazas.