Local ofrece comida gratis para afectados por falta de luz en Coamo y Santa Isabel

En momentos de necesidad, el pueblo puertorriqueño siempre se une, así lo demostró un local en el municipio de Salinas, quienes se han puesto a disposición de los ciudadanos que se han visto afectados por la falta de servicio eléctrico en la isla en los pasados días.

A través de la página de Facebook, la panadería y repostería, Sweet Cake’s Bakery & Restaurant en Salinas, comunicó que brindarán alimentos a los residentes de los municipios de Santa Isabel y Coamo que no han tenido servicio eléctrico debido a las interrupciones que se han registrado desde el fin de semana.

“A nuestros vecinos de Santa Isabel y Coamo que llevan días sin energía eléctrica… Si usted está pasando por un momento difícil, se le han dañado los alimentos, su estufa es eléctrica, o cualquiera que sea su situación particular y necesita una mano amiga, esta tarde Sweet Cake’s Bakery & Restaurant Salinas le ofrece alimento libre de costo. Comuníquese al 787 298 7473 y le estaremos ayudando. * No se harán preguntas, no se tomarán fotos y no se compartirá nada en redes sociales* Que nadie se vaya a dormir sin un plato de comida caliente!”, lee la comunicación.

Precisamente estos municipios han sido los más afectados por las averías del servicio eléctrico por parte de LUMA Energy.

El pasado martes, en entrevista radial con la emisora WKAQ 580, el alcalde de Santa Isabel, Billy Burgos, denunció que en varios sectores el servicio ha estado intermitente y que solo 20% del municipio tenía servicio en ese momento. Burgos indicó que ha estado en comunicación con LUMA y que se trata de problemas con una subestación que afecta a varios municipios.

Al momento de la redacción de esta nota, un total de 21,930 clientes se encuentran sin servicio eléctrico. De estos, un total de 8,694 clientes no tienen servicio, en esta región se encuentran ambos municipios.

Tanto el alcalde de Santa Isabel como el de Coamo han solicitado que se decrete estado de emergencia.