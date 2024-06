Junta señala que el dinero no es excusa para un evento electoral

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, dijo el miércoles que el dinero no debería ser una de las excusas por parte de la Comisión Estatal de Elecciones y/o los protagonistas de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD).

“Las cantidades aprobadas para la Comisión Estatal de Elecciones este año fueron significativamente más altas que las cantidades disponibles para 2020. Ese es el primer punto. He estado leyendo muchas historias sobre lo que sucedió en la elección, y hay mucho señalamiento. Muchas cosas diferentes sucedieron. No creo que los recursos fueran el problema. He visto muchas cosas sobre máquinas, lo que estaba sucediendo en diferentes sitios de votación. El punto que creo que hice entonces y haré ahora, es que no tenemos ninguna solicitud adicional. Si hay una solicitud de fondos adicionales para la Comisión Estatal de Elecciones, revisaremos esa solicitud y hablaremos con la Comisión Estatal de Elecciones sobre cuáles son los recursos que necesitan y estaremos abiertos a eso”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Mucha gente no quiere aceptar la responsabilidad de lo que sucedió. En cuanto a lo que la Junta es responsable, que es, ya sabes, acceder a la financiación, dimos un aumento significativo. Estaremos abiertos a dar más tan pronto como tengamos una solicitud ante nosotros. Nos comprometeremos con la Comisión Estatal de Elecciones. Las elecciones son una de las cosas más importantes que hacemos. Si la CEE viene a nosotros y dice que necesitamos generadores para asegurarnos de que las luces estén encendidas para las elecciones, sí. Y creemos que eso es razonable. Eso es algo que consideraríamos. Si hay máquinas, máquinas adicionales que quieran, no tenemos eso ante nosotros. Pero sí, consideraríamos financiar máquinas adicionales también. Entonces, la pregunta es, sí, estamos abiertos a financiar todo eso. No hay cosas que estemos diciendo que no, no estaremos abiertos a financiar eso. Así que si vienen a nosotros con solicitudes, las evaluaremos, trabajando con el gobierno sobre lo que realmente necesitan. Pero los recursos no deberían ser un problema con respecto a tener unas elecciones justas y exitosas. Así que estaremos abiertos a reunirnos con ellos y ver cuáles son sus solicitudes”, añadió.

Una de las quejas levantadas por los protagonistas del evento electoral, fue que el tiempo que la Junta Fiscal tardó en aprobar los fondos solicitados por la CEE contribuyó a la situación del pasado domingo.

Pedro Pierluisi, quien ahora es el gobernador saliente tras ser derrotado por la comisionada residente, Jenniffer González, explicó que solicitó fondos adicionales para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de cara a las elecciones generales.

“Ya impartí instrucciones al director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que se asegure que en el presupuesto que someta a la Junta, si no lo atenderemos a nivel legislativo, la comisión tenga los recursos necesarios y particularmente Java tenga los recursos necesarios ya sea contratar personal adicional, como adquirir equipo tecnológico que pueda acelerar el proceso de contabilización de esos votos”, culminó.