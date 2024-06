Elías Sánchez dice que endoso de Ricardo Rosselló a Pedro Pierluisi “fue un error”

El cabildero Elías Sánchez aseguró este martes que el endoso del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, fue un “grave error” y que se vio reflejado en el resultado de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“[La figura de Ricardo Rosselló] fue un error bien básico, bien sencillo. Fue un grave error. Te lo digo yo, que fui director de campaña de Ricardo Rosselló. Fue un error. ¿Por qué? Para bien o para mal, justa o injustamente, Ricardo Rosselló pasó por lo que pasó. Eso ha marcado su figura y tiene una percepción en el pueblo que es de una manera que no favorece en un proceso político como este. [La percepción] ha ido mejorando, pero todavía no está a un nivel positivo. Sigue siendo muy negativo (…) Yo creo que no fue correcto, lo viste en el resultado electoral. No fue correcto porque el elector PNP todavía no está en el punto de entender que él es una figura que está rehabilitada”, sostuvo en el programa radial En La Mirilla (NotiUno 630).

La comisionada residente Jenniffer González prevaleció contra el gobernador Pedro Pierluisi en la contienda principal de la colectividad y se convierte en la nueva presidenta del PNP.

Mientras que William Villafañe quien formaba parte del equipo del primer mandatario salió favorecido. Esto coloca un escenario donde ahora ambos tendrán que cruzar líneas y unirse rumbo a noviembre.

Resultados primarias del Partido Nuevo Progresista

Gobernación

Jenniffer González: 139,576 votos 56.14%

Pedro Pierluisi: 109,059 votos 43.86%

Comisaría residente

William Villafañe: 128,589 votos 53.18%

Elmer Román: 113,211 votos 46.82%

Senado por acumulación PNP

En el caso del PNP, los electores podrán votar por seis candidatos por acumulación.

Thomas Rivera Schatz: 174,727 votos (15.86%)

Keren Riquelme: 148,803 votos (13.51%)

Gregorio Matías Rosario: 124,282 votos (11.28%)

Ángel Toledo López: 123,854 votos (11.24%)

Roxanna I. Soto Aguilú: 106,372 votos (9.66%)

Leyda Cruz: 100,618 votos (9.13%)

Marcos Fabián González Barreto: 92,633 votos (8.41%)

Carlos Rodríguez Mateo: 84,767 votos (7.69%)

Marlene Maldonado: 77,550 votos (7.04%)

Ángel Luis Ortiz Valladares: 68,063 votos (6.18%)

Representantes por Acumulación por el PNP

Los electores del PNP deberán escoger seis aspirantes a la Cámara de Representantes por Acumulación

José “Pichy” Torres Zamora: 153,167 votos (15.13%)

153,167 votos (15.13%) Gabriel Rodríguez Aguiló: 132,570 votos (13.10%)

José Aponte Hernández: 127,379 votos (12.59%)

Lourdes Ramos: 126,153 votos (12.46%)

Tatitana Pérez Ramírez: 119,494 votos (11.80%)

José “Che”Pérez: 105,069 votos (10.39%)

Roberto Lefranc Fortuño: 98,133 votos (9.70%)

Jorge Emmanuel Báez Pagán: 77,717 votos (7.67%)

David Figueroa Betancourt: 72,548 votos (7.16%)

Resultados primarias del Partido Popular Democrático

Gobernación

Jesús Manuel Ortiz (Votos 80,693/ 61.50%)

Juan Zaragoza (Votos 50,524/ 38.50%)

Alcaldía de Dorado

Carlos López (Votos 1,796/65.12%)

Rafael “Tatito” Hernández (Votos 962/34.88%)

Senado por Acumulación por el PPD

*En el caso del PPD, solo se escogerán cuatro candidatos al Senado por Acumulación

Luis Javier (Javy) Hernández (Votos 91,627/ Porciento 20.35%)

José Luis Dalmau Santiago (Votos 71,429/ Porciento 17.79%)

José (Josian) Santiago (Votos 71,436/ Porciento 15.87%)

Ada Álvarez Conde (Votos 69,670/ Porciento 15.48%)

Carlos Díaz Sánchez (Votos 54,363/ Porciento 12.08%)

Javier Aponte Dalmau (Votos 53,239/ Porciento 11.83%)

Eder Ortiz (Votos 29,462/ Porciento 6.54%)

Representantes por Acumulación por el PPD

Al igual que en el Senado, los electores del PPD solo podrán escoger cuatro aspirantes