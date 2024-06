Edwin Mundo dice que votará por JGO en las elecciones generales de noviembre

Edwin Mundo Ríos, exdirector de la campaña del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urritia, dijo este miércoles que votará en las elecciones generales de noviembre por la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.

“No, yo estoy seguro que el PNP va a ganar si no se divide, y yo voy a votar por ella (por González Colón), pero también la voy a fiscalizar como ella fiscalizó el gobernador […] No, yo voy a votar. ¿Hay algún otro candidato que sea estadista en esa papeleta? No lo hay”, sentenció Mundo Ríos en entrevista con Radio Isla 1320AM.

El también excomisionado electoral alterno de la Palma también aseguró que no votará por el candidato de Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, tildándolo como un “oportunista”. El aún alcalde de San Sebastián de Las Vegas del Pepino abandonó las filas del PNP a finales de 2023 para unirse a PD.

“Javier Jiménez no se atrevió a correr una primaria, a lo mejor le hubiese ganado a los dos, pero no se atrevió porque no tiene los pantalones. Y se mudó para allá (para PD) porque quería ver su fotito en todo Puerto Rico. Vamos a ver si llega a 80 mil votos”, agregó.

Mundo Ríos aseveró que se tomará unas vacaciones y que en noviembre se retirará de la política. Adicional, negó que los apagones recientes— incluyendo los del día de la contienda primarista— le hayan costado el proceso eleccionario al primer ejecutivo. Reiteró que los problemas de electricidad en la Isla están ligados a la generación y que LUMA Energy no es la encargada de resolver este problema. La empresa privada es la responsable de la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico. En el caso de generación, la encargada es Genera PR.

“La campaña de la comisionada tuvo éxito en vender ese cuento y esa teoría de que LUMA era un fracaso, que ella iba a sacar a LUMA y que ese tipo de comentarios, que ella iba a bajar la luz. Yo estoy loco que llegue febrero para ver si cuando vea mi recibo, a ver si pago 15 centavos el kilovatio... ese mensaje fue exitoso”, afirmó el exdirector de campaña de Pierluisi Urrutia.