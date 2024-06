Denuncian pobre mantenimiento de máquinas de escrutinio tras finalizar el conteo de primarias

En el día de ayer continuó el conteo de votos de las primarias para la gobernación y múltiples candidaturas en el Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD) en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Al momento de la redacción de esta nota, en el portal de la comisión se han reflejado los resultados con un 99.93% de los colegios de votación reportados. Un total de 3,011 de 3,013 colegios.

PUBLICIDAD

En el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón se impuso sobre el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, con un total de 159,527 votos (54.57%). Mientras que, el primer ejecutivo obtuvo un 132,805 votos (45.43%).

Por otro lado en el Partido Popular Democrático (PPD) ya se reportó el 100% de colegios de votación, Jesús Manuel Ortíz González lideró la contienda en contra de su opositor, el senador Juan Zaragoza Gómez, con un total de 83,045 votos, mientras que Zaragoza obtuvo 51,534 votos.

Para la comisaría residente en Washington D.C. por el PNP también se reportó el 100% de colegios de votación, William Villafañe ganó la contienda contra Elmer Román. Villafañe obtuvo 155,571 votos, mientras que Román finalizó con 130,115 votos.

Los resultados fueron publicados, finalmente, tras múltiples obstáculos. En el día de las primarias hubo inundaciones, lluvia, falta de luz en algunos lugares, problemas con las máquinas de escrutinio electrónico y el colapso de la plataforma de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), por un alegado ataque cibernético.

La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, indicó a la prensa sobre un aumento de tráfico sospechoso, a lo que aludió que pudo ser el factor determinante para su colapso.

PUBLICIDAD

Según publicó WAPA-TV, el presidente de New Generation Code, Alexis Pérez explicó que ante la situación, se comenzó una pesquisa para determinar la interrupción del servicio.

“Hay que analizar si la vida útil de esas máquinas ya expiró”: comisionada electoral del PPD sobre máquinas de escrutinio

Por otro lado, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, aseguró que los problemas con las máquinas de escrutinio “no tenía que ver con los funcionarios”, sino con la actualización de los equipos electrónicos y su mantenimiento.

El día de las primarias, a eso de las 6:45PM, llevaron a cabo una reunión con Dominion Voting Systems y se determinó que las máquinas “estuvieron mucho tiempo sin hacerse velar debido al mantenimiento”.

“[se hizo] el mantenimiento profundo del año pasado, y que en efecto se le cambiaron unas piezas, algunas de ellas, que había que cambiarlas. Luego de eso, lo que se ha hecho es cada tres meses hacer las recargas, que es lo que hay que hacerle. Pero, recuerdo esas máquinas en el 2017, cuando vino María, estaban allí. Yo era comisaria de alterna, el edificio estuvo mucho tiempo sin luz; las máquinas cogen humedad, así que hay que analizar si la vida útil de esas máquinas ya expiró, porque fueron tantos y tantos problemas que nada tenía que ver ni con el funcionario, ni con el elector. Tú votas, pasas a la máquina y, automáticamente, se supone que la máquina es rápida, la lea y la cuente, y luego, tú puedas pasar la próxima máquina. Esto es lo que nos demuestra a nosotros que tienen algún problema y nosotros tenemos poco tiempo para resolverlo“, afirmó.

Asimismo agregó que el sistema tecnológico de la Comisión se debe ajustar y ”llevarlo a una capacidad que sea óptimo, porque ya vemos que no solo es un descanse en las máquinas de escrutinio”.

“El sistema fue vulnerable debido al hackeo. Todavía nosotros no se nos ha dado un informe de si en efecto fue un hacker o qué fue lo que pasó […] la Presidenta nos tiene que dar un informe a los comisionados de si, en efecto ,está siendo vulnerable o no. Y, si fue un hackeo cuando se cayó la página. A esos efectos yo no tengo un informe completo”, aseveró.

Es por ello que estableció que, al momento, la CEE no está lista para enfrentar las elecciones generales, el 5 de noviembre.

También, argumentó que es necesario que los comisionados electorales estén en las reuniones de presupuesto de la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Oficina de Gerencia de Presupuesto (OGP), ya que no son los que tienen “ese expertise” al momento de llevar a cabo este tipo de evento.

“Quienes sabemos lo que requiere esta agencia para operar un evento electoral somos los comisionados electorales. La Junta de Control Fiscal no tiene ese expertise, entonces estamos poniendo en peligro la democracia porque personas que no tienen la capacidad para saber qué se necesita y qué no se necesita dentro de la agencia son los que están determinando cuál es el presupuesto que se aprueba”, argumentó.

Contrato de máquinas de escrutinio electrónico vence en julio

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista(PNP), la licenciada Vanessa Santo Domingo Cruz, reveló en Metro al Mediodía que el contrato de arrendamiento de las máquinas de escrutinio electrónico vence este verano y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) deberá renovar el acuerdo o comprarlas, algo que no está contemplado en el presupuesto de este año eleccionario.

“Las máquinas están mucho más lentas de lo que anteriormente eran. Probablemente, ese lector óptico, después de tantos años, no tenga la misma capacidad de lectura [...] Tengo que decir que las máquinas sí recibieron mantenimiento... por lo que le podemos adjudicar los problemas de las máquinas a la vejez que puedan tener, no tanto a la falta de mantenimiento”,aseguró la abogada, quien reiteró que “hay que hacer ajustes” para que no suceda lo mismo en las elecciones generales de noviembre.

La comisionada electoral de la Palma explicó que, a partir del 1 de julio, vence el contrato con la compañía a la CEE le rentó las máquinas de escrutinio electrónico. Ahora, le tocará al ente electoral determinar si renueva el contrato o las compra. No obstante, especificó que, en el presupuesto de la Comisión que se encuentra en consideración de la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no está contemplado la compra de la maquinaria.

“La preocupación es el poco tiempo que tenemos para noviembre. La realidad es que los problemas que tenían las máquinas de escrutinio no los pudimos prever porque sabíamos que podían estar más lentas, porque lo vimos en el 2020, pero ya llegamos al punto que para que la máquina leyera la papeleta, había que ennegrecer el rectángulo completo, no una mera marca”, sostuvo la licenciada.

Santo Domingo Cruz además detalló que esperan hoy, martes, culminar con el conteo de la noche del evento para comenzar mañana, miércoles, el escrutinio electrónico a partir de las 9:00 a.m. Mientras, a las 6:00 p.m. buscarán terminar de contar votos para a las 8:00 p.m. compartir los resultados finales que se verán reflejados en la página web del ente electoral.