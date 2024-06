Garland repudia ataques a Justicia y advierte a republicanos no se dejará intimidar

WASHINGTON (AP) — El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó enérgicamente el martes lo que, según señaló, eran ataques sin precedentes contra el Departamento de Justicia, y dijo a los republicanos que han buscado declararlo en desacato que no se dejará intimidar.

Durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes liderada por aliados del expresidente Donald Trump, Garland criticó la “teoría de conspiración” que afirma que el Departamento de Justicia estuvo detrás de la acusación en la corte estatal de Nueva York en la que el expresidente republicano fue declarado culpable la semana pasada de 34 cargos de delito grave. Y se opuso a las “falsedades infundadas y extremadamente peligrosas” que se están difundiendo sobre las fuerzas del orden público.

El testimonio inusualmente enérgico de Garland equivalió a una defensa contundente de la independencia e integridad del Departamento de Justicia en un momento sin precedentes en el que está procesando tanto a Trump como al hijo del presidente Joe Biden. En medio de un ataque por parte de Trump y sus aliados republicanos, Garland dijo que su agencia no se dejará disuadir en su compromiso de defender el estado de derecho.

Garland señaló que el esfuerzo republicano para declararlo en desacato era el más reciente en “una larga serie de ataques” contra el Departamento de Justicia. Esos ataques “no han influido, y no influirán” en la toma de decisiones del departamento, declaró Garland a los legisladores.

“No me dejaré intimidar”, aseveró Garland. “Y el Departamento de Justicia no se dejará intimidar. Continuaremos haciendo nuestro trabajo libre de influencia política. Y no retrocederemos en la defensa de nuestra democracia”.

Los republicanos utilizaron la audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para promover la afirmación de que el presidente Biden ha utilizado el departamento para perseguir a Trump, incluso mientras el hijo del presidente, Hunter Biden, enfrenta un juicio por cargos federales de armas de fuego en Delaware. Trump, quien enfrenta dos casos penales presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, se ha presentado como víctima de un sistema jurídico motivado políticamente que trabaja para negarle otro mandato.

Garland dijo la afirmación infundada de que el Departamento de Justicia estuvo involucrado en el caso de Nueva York contra Trump representaba “un ataque al propio proceso judicial”. Y criticó como peligrosa la afirmación distorsionada de Trump de que los agentes del FBI que registraron su propiedad de Mar-a-Lago en agosto de 2022 estaban “autorizados para dispararle” y estaban “listos y cargados para eliminarlo”.

Garland pareció casi superado por la emoción en un momento cuando se le preguntó sobre el papel del departamento en defender el estado de derecho, haciendo una pausa con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él.

“He dedicado toda mi carrera a asegurar que el estado de derecho sea la regla que aplica el Departamento de Justicia y los tribunales, que seguimos los precedentes, que tratamos casos similares de manera similar, que no tenemos enemigos ni amigos, que no prestamos atención a los partidos políticos ni a la riqueza, ni al poder, ni a la influencia que estamos investigando”, afirmó Garland.

Su aparición se produjo mientras los republicanos han avanzado para declararlo en desacato por la negativa del gobierno del presidente Joe Biden a entregar el audio de la entrevista de Biden con el fiscal especial Robert Hur, que se centró en el manejo de documentos confidenciales por parte del presidente.

Una transcripción de la entrevista de Biden se hizo pública, pero el presidente invocó el privilegio ejecutivo sobre el audio el mes pasado para bloquear su liberación. La Casa Blanca ha dicho que los legisladores republicanos sólo quieren el audio para cortarlo y usarlo con fines políticos.

Mientras tanto, los republicanos han acusado a Biden de tratar de suprimir el audio porque no quiere que el público lo escuche antes de las elecciones. En su informe concluyendo que Biden no debería enfrentar cargos por su manejo de documentos confidenciales, Hur escribió que el presidente de 81 años de edad probablemente se presentaría ante un jurado “como un anciano simpático y bienintencionado con mala memoria”.