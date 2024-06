La empresa LUMA Energy anunció que sectores de varios municipios de la isla se pueden quedar sin el servicio de energía eléctrica hasta por 11 horas este martes, 4 de junio de 2024, por trabajos de mejoramiento y mantenimiento.

Las labores incluyen restauración y modernización de subestaciones, y trabajos para aumentar la resiliencia de los postes.

Las actividades pueden provocar que los clientes se queden sin luz por cantidad de horas bastante prolongadas.

Estos pueblos se pueden quedar sin luz hasta 11 horas este martes

VILLALBA

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Bo. Apeaderos, El Limón, Caonillas Arriba, Dajaos & La Toyosa.

GUAYNABO

Entre 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche en: Bo. Amelia Guaynabo, Zona Porturaria.

GUAYAMA

Entre 9:00 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en: Bo. Guamaní Sector Las Cuevas PR-179 y Barrio Carite.

NAGUABO

Entre 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Carretera PR-3, Parcelas Santiago y Lima.

JUANA DÍAZ

Entre 9:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en: Com. Galicias, Urb. Galicias del Mar, Com. Singapur, Com. Serrano, Urb. Los Húcares, Com. Aruz, Com. Manzanilla, Escuela Tomás Carrión Maduro, Monsanto del Caribe, Syngenta Seeds Inc.

QUEBRADILLAS

Entre 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Calle La Romana, Bo. Cacao, Carretera PR-113.

CAROLINA

Entre 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en: Bo. San Anton.