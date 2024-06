¿Cuán probable es la reunificación en el Partido Nuevo Progresista?

Concluida una contienda primarista intensa con múltiples ataques de toda índole en el Partido Nuevo Progresista (PNP), ahora, la ganadora de las elecciones del pasado domingo, la comisionada residente en Washington D.C. Jenniffer González Colón, aspira unificar el partido nuevamente. Pero, ¿cuán posible será la encomienda?

De acuerdo con el analista político, Jorge Colberg Toro, el PNP ha vivido en muchas ocasiones primarias similares a las del corriente, de las cuales se han podido recuperar por “su mayor cohesión ideológica”, la estadidad. Ejemplificó que un fenómeno similar se pudo vivir en las primarias entre Pedro Roselló contra Carlos Pesquera; las de Luis Fortuño frente a Pedro Roselló y otras.

No osbtante, opinó que la más reciente ha sido la más intensa.

“En esta campaña quizá lo distinto fue que […] hubo campañana negativa abierta con señalamiento incluvise a lo personal. Una cosa es criticar el desempeño. Otra cosa es llamar vaga, llamar traidora. O sea, tuvo una carga mucho más fuerte “, manifestó.

Asimismo, aseguró que la unificación en el PNP va a tomar “más tiempo” y recomendó que los ganadores deben comunicarse con los que no fueron favorecidos, tener conversaciones en privado entre líderes y, luego, entre los equipos de trabajo.

Opinó, además, que cada uno de esos candidatos tiene seguidores y que, a fin de cuentas, puede hacer la diferencia en unas elecciones generales. Por tal razón, es conveniente para los candidatos redirigir las fuerzas en el partido, dijo.

Precisó en la urgencia y en llevar a cabo un consenso no más tardar para el mes de julio y que, en agosto, los equipos deben estar concretizados. Tanto para el PNP como para el Partido Popular Democrático (PPD). Aunque, consideró que el caso del PPD, la reconciliación debe ser más llevadera.

“El efecto principal no es que los seguidores o los electores se van a otro partido, es que se abstienen. Y eso es un problema porque debilita el voto íntegro”, comunicó.

Por su parte, el también analista político, Alejandro Figueroa, coincidió con Colberg Toro sobre que el PNP ha sobrellevado primarias duras y que terminan “presentándose aún más sólidos después” de cara a la elección general.

“Si hay algo que ha quedado claro, es que en el PNP la disciplina de partidos y el reconocimiento de que el ideal de la estabilidad y el resto de los postulados del partido y el reconocimiento de que para gobernar se hace mucho más fácil tener un equipo completo que avale lo que acaba siendo la plataforma del partido de cara a la elección”, dijo Figueroa.

¿Cuáles fueron los factores que incidieron en el triungo de JGO y Jesús Manuel Ortíz?

Figueroa aseguró que en el caso del candidato del Partido Popular Democrático (PPD), su presencia en el electorado popular como el secretario de Asuntos Públicos del exgobernador, Alejandro García Padilla, y luego ser el presidente de la colectividad permitió hacerse conocido entre las “fuentes populares”.

Mientras que, en el caso de Juan Zaragoza, manifestó que alcanzó un momentum “muy tarde para reducir la brecha que ya había logrado Jesús Manuel Ortíz”.

Por otro lado, Colberg precisó que, dentro de la institución popular, “la figura del presidente es respetada”; un factor que incidió en el triunfo de Ortiz.

“Yo creo que eso le ayudó a su mayoría y también, por otro lado, el mensaje de una nueva generación, de una nueva renovación del liderato. Si miramos algunas de las papeletas, mucha gente joven nueva entrando, eso es positivo, también con gente de experiencia y también diversidad”, informó Colberg.

En cuanto a la contienda de los PNP, Figueroa aseveró que González Colón apostó a la ejecución que “ella entendía que no era la correcta en la gestión gubernamental” y que el pueblo validó tal mensaje.

Asimismo, Colberg también sostuvo que la comisionada apeló a las necesidades del pueblo, mientras que el actual gobernador se mostró muy “distante de la gente” y tuvo una “sobreconfianza” en el proceso.

“Si tú veías los anuncios de Jennifer González, ella siempre estaba con la gente, abrazando a la gente en un residencial, en un parque de una comunidad. El gobernador estaba con un casco visitando proyectos de obras de construcción, cemento y varillas. Siempre estaba trajeado, gabán y corbata. La imagen era una distante. La sobreconfianza fue terrible”, recalcó Colberg.

Esta sobreconfianza, según el analista, es un “error básico en política”, algo que le sorprendió al analizar a los que conformaban el equipo de Pierluisi Urrutia.

También, instó que González Colón abordó temas que afectan el diario vivir de los boricuas, como el tema de la inestabilidad en el sistema eléctrico.

“El gobernador no es el culpable si se va o no se va a la luz, el tener un apagón… es la manera en que el no se puso del lado de la gente […] tienes que tener empatía, tienes que entender la situación de la gente. O sea, lo último que anunció era que el gran logro era que consiguió no sé cuántos millones para recortar ramas de árboles. […] El tenía que haber asumido un rol de portavoz del pueblo”, recalcó.

También, expresó que la campaña de Pierluisi Urrutias fueron “mal diseñada” y “mal manejada”, pues se proyectó que “andaba en una burbuja”. En cambio, la campaña de la comsionada era “de la gente”, dijo.

Finalmente, Colberg aseguró que es prematuro emitir una predicción para las elecciones de noviembre, luego que las primarias no igualaron las encuestas y mostraron que “cada voto cuenta” . Aunque, sí vislumbra un incremento en el voto mixto y voto por candidatura.

Por otro lado, Figueroa se mostró seguro en que el PNP prevalecerá en las elecciones generales, ya que “tienen todas las de ganar”.