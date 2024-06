Contrato de máquinas de escrutinio electrónico vence en julio

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), la licenciada Vanessa Santo Domingo Cruz, reveló en Metro al Mediodía que el contrato de arrendamiento de las máquinas de escrutinio electrónico vence este verano y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) deberá renovar el acuerdo o comprarlas, algo que no está contemplado en el presupuesto de este año eleccionario.

“Las máquinas están mucho más lentas de lo que anteriormente eran. Probablemente, ese lector óptico, después de tantos años, no tenga la misma capacidad de lectura [...] Tengo que decir que las máquinas sí recibieron mantenimiento... por lo que le podemos adjudicar los problemas de las máquinas a la vejez que puedan tener, no tanto a la falta de mantenimiento”, aseguró la abogada, quien reiteró que “hay que hacer ajustes” para que no suceda lo mismo en las elecciones generales de noviembre.

La comisionada electoral de la Palma explicó que, a partir del 1 de julio, vence el contrato con la compañía a la CEE le rentó las máquinas de escrutinio electrónico. Ahora, le tocará al ente electoral determinar si renueva el contrato o las compra. No obstante, especificó que, en el presupuesto de la Comisión que se encuentra en consideración de la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no está contemplado la compra de la maquinaria.

“La preocupación es el poco tiempo que tenemos para noviembre. La realidad es que los problemas que tenían las máquinas de escrutinio no los pudimos prever porque sabíamos que podían estar más lentas, porque lo vimos en el 2020, pero ya llegamos al punto que para que la máquina leyera la papeleta, había que ennegrecer el rectángulo completo, no una mera marca”, sostuvo la licenciada.

Santo Domingo Cruz además detalló que esperan hoy, martes, culminar con el conteo de la noche del evento para comenzar mañana, miércoles, el escrutinio electrónico a partir de las 9:00 a.m. Mientras, a las 6:00 p.m. buscarán culminar de contar votos para que a las 8:00 p.m. compartan los resultados que se verán reflejados en la página web del ente electoral.

