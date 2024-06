Wanda Vázquez felicita a Jenniffer González por su victoria frente a Pierluisi

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, felicitó a la ahora candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, por su victoria en la contienda primarista del domingo ante el incumbente Pedro Pierluisi Urrutia.

Vázquez utilizó sus redes sociales para felicitar a González con el siguiente mensaje: “¡Muchas felicidades a Jenniffer por su triunfo al prevalecer ayer en las primarias! Ahora Puerto Rico y el pueblo PNP unido hacia un gran triunfo con Jenniffer y todo su equipo en las elecciones 2024″.

PUBLICIDAD

La exgobernadora no electa, enfrentó a Pedro Pierluisi en las primarias del 2020, pero esta fue derrotada por el actual primer mandatario en el proceso eleccionario.

En el día de ayer, la exgobernadora fue entrevistada por TeleOnce en el Centro Sor Isolina Ferré donde ejerció su derecho al voto. Sin embargo, en ese momento no quiso endosar a ninguno de los dos candidatos.

“Yo no voy a hacer endoso, yo dejo al pueblo PNP que escoja a su candidato o candidata, no me gusta influir en el voto de nadie, así que mi exhortación es que salgan a votar ya que es bien importante si he demostrado que cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa, así que salgan a votar”, expresó en entrevista con TeleOnce.

Vázquez tampoco quiso indicar por quién votó en la contienda por la comisaría residente entre el senador William Villafañe y Elmer Román. Este último fue secretario del Departamento de Estado en los dos años que Vázquez fungió como gobernadora no electa.

Jenniffer González venció a Pedro Pierluisi obteniendo 136,838 votos (56.06%) frente a 107,271 votos (43.94%) del primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la exgobernadora Wanda Vázquez enfrentará juicio a nivel federal en enero del 2025, luego de que se elija a quien será el próximo gobernador o gobernadora del país.

Vázquez Garced fue acusada en agosto pasado de recibir sobornos en relación a su campaña por la gobernación en el 2020. Enfrenta cargos por conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.