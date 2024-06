Se reporta apagón: Sobre 100 mil clientes sin luz

Un apagón se reportó en horas de la tarde del lunes, día en que miles de clientes se han visto afectados en diversas zonas de la isla.

Según el portal de LUMA, a eso de las 3:50 de la tarde sobre 100 mil clientes se encontraban sin servicio eléctrico.

Los números reflejan un total de 111,025 de clientes, la mayoría en la región de Ponce donde unos 59,562 se encuentran sin servicio. Seguido de la región de Caguas donde 20,140 clientes están sin servicio. Mientras que en Carolina, alrededor de 13 mil no tenían luz a esa hora.

Un pájaro deja sin luz a miles de clientes en Caguas

El presidente de la empresa LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, Juan Saca, brindó detalles sobre la razón por la cual miles de ciudadanos se quedaron sin luz el pasado domingo, en medio de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Partido Popular Democrático (PPD).

En entrevista con Metro Puerto Rico, como parte de la cobertura electoral Destino 2024 el presidente de la empresa privada confirmó que en las subestaciones ocurre frecuentemente que el servicio es afectado por animales que se paran en las líneas.

“Lo que sucede, si hay dos cables, ustedes ven los pájaros que se colocan en un soplo cable, lo vemos todos los días y no pasa nada, si un pájaro decide volar y toca dos líneas, pues en ese momento se electrocuta. El sistema se protege para los ciudadanos y para el sistema mismo. En realidad, el sistema nunca se dañó en ese momento. Es una interrupción temporera, pero el sistema se desenergiza para proteger vidas y para proteger el sistema porque no sabe lo que pasó ahí. Cuando nuestras brigadas entran y ven lo que sucedió, pues en ese momento, volvemos a activar el sistema. En un futuro esto se va a hacer automáticamente con un nuevo sistema que estamos instalando, pero por ahora tenemos que enviar una brigada para que bregue con eso. No es un tema único de Puerto Rico, es un tema que sucede en todo el mundo, si una culebra entra a una subestación y pasa algún problema de este tipo, la diferencia es que en otros lugares tienen una tecnología que les permite restablecer el servicio mucho más rápido. No es un cuento, es la realidad. No tiene nada que ver con el clima, porque la razón principal ha sido el clima”, expresó en entrevista con Metro Puerto Rico.