Roberto López gana contienda primarista del PNP por la alcaldía en Caguas

Roberto López Román consiguió ayer, domingo, el boleto para aspirar oficialmente a la alcaldía de Caguas por el Partido Nuevo Progresista (PNP), en las elecciones generales de noviembre tras ganar la contienda primarista en el mencionado municipio.

López Román obtuvo sobre el 80% de los votos, posicionándose como el candidato más fuerte del PNP en dicha contienda en la “Ciudad Criolla”.

“Estoy sumamente complacido con el resultado de la primaria. El resultado era el esperado, ya que hemos estado trabajando arduamente para ello. Agradezco a cada uno de ustedes, por su apoyo una vez más, juntos trabajaremos para el progreso necesario que todos los cagüeños merecemos. Trabajaremos en favor del desarrollo económico, las nuevas oportunidades de empleo para todos, el respeto a nuestros adultos mayores, dándole importancia y atención a las necesidades de los problemas que nos aquejan a todos. ¡Gracias Caguas, a mi equipo y mi familia!”, expresó el también presidente del Comité Municipal del PNP en Caguas.

Roberto López además felicitó a la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, por su victoria en la primaria por la gobernación, toda vez que hizo un llamado a los electores a unirse para obtener el triunfo en las elecciones generales en noviembre.

“Nuestro llamado es a la unidad de nuestro partido, sé que todos queremos lo mejor para Caguas, y para Puerto Rico, ahora es momento de trabajar y buscarle solución a los problemas de la gente. Con Jenniffer González Colón en Fortaleza y este servidor al frente del municipio, tendremos la oportunidad lograr grandes metas”, mencionó.

“Nunca me he detenido, he estado en la calle caminando las comunidades, visitando a las familias casa a casa, escuchando las necesidades de nuestra gente; ayer quedó demostrado que los cagüeños interesan un cambio para poner a “Caguas Primero”. En Caguas tendremos una alcaldía de puertas abiertas en donde los ciudadanos se sientan acogidos y escuchados, ese es mi enfoque, ese es mi norte, sé que juntos lo lograremos y le daremos a Caguas el cambio y el progreso que todos anhelamos”, finalizó el candidato.