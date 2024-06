Edwin Mundo: “Si Jenniffer González alcanzara ventaja de 30,000 votos, el juego se acabó”

Al tiempo que la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, mantiene la delantera en la contienda primarista por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el director de campaña de Pedro Pierluisi Urrutia, Edwin Mundo, admitió que, de esta alcanzar una ventaja de 30,000 votos o más, quedaría definida la tendencia.

No obstante, Mundo enfatizó que aún faltan 60,000 votos por contabilizarse, y aseguró que estos favorecerán al primer ejecutivo.

“Si la comisionada alcanzara una ventaja de más de 30,000 votos, yo encuentro que el juego se acabó. Eso todavía no ha pasado. Faltan 60,000 votos por contabilizar”, expresó Mundo en conferencia de prensa a eso de las 9:00 p.m.

Según el portavoz de la campaña de Pierluisi Urrutia, de los 60,000 votos que aún no se han divulgado, 52,000 son votos adelantados, 6,000 votos de confinados, 2,000 votos a domicilio y ausentes.

Además, Mundo recordó que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) decidió que no reportará los resultados del voto adelantado hasta que se hayan contabilizado los 114 precintos.

Mundo a su vez insistió en que el conteo de votos debe continuar ininterrumpido para asegurar la transparencia del proceso.

“Una de las alternativas que se me dio a mí fue parar de contar, pero eso no es bueno para Puerto Rico, eso no es bueno para el proceso. Si terminaba el gobernador con 5,000 votos atrás y mañana contaban lo que faltaba, se podía interpretar como que hubo algún tipo de fraude”, explicó.

Al momento, con el 67.34% de los colegios reportados, los datos de la CEE posicionan a la comisionada residente con un 56.10% de los votos, mientras el gobernador cuenta con el 43.90%.

La página web de la CEE, donde se divulgan los resultados electorales de las primarias, continúa inestable.

Al respecto, Mundo recordó que el conteo de votos y la transmisión de resultados son procesos separados, por lo que los trabajos no han cesado.