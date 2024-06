Contraloría señala incumplimientos a la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico

business audits using a calculator financial data investment fund at a workplace, wealth concept

La Contraloría de Puerto Rico encontró incumplimientos individuales durante una auditoría de las operaciones fiscales de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (COR3).

El Informe, que cubre el periodo del 23 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2022, revela que la COR3, pagó $4,200,361 por servicios profesionales y consultivos, sin requerirle los informes de labor con el detalle de los servicios rendidos y las horas invertidas al contratista. Los auditores no pudieron verificar la corrección, legalidad y exactitud de los servicios del contrato Disaster Recovery Project Formulation Services Assistance formalizado el 22 de marzo del 2021.

Además, se identificaron 119 facturas por $54,784,299, que no incluyeron la certificación que indica que los servicios no han sido pagados anteriormente. Esta certificación es un requisito de la Carta Circular 1300-13-01. Estas facturas evaluadas también incluyen el contrato Disaster Recovery Strategic and Compliance Services Assistance after Hurricane Irma and Maria.

La auditoría de dos hallazgos señala también que la COR3 no cumplió con la cláusula de pagar los contratos en el término establecido, y tampoco le requirió al contratista de Project Formulation Services, la certificación de estar registrado en el Registro Único de Proveedores de Servicios Profesionales (RUP). Estas situaciones por un lado, pueden ocasionar la cancelación de los contratos y, por otro lado, dejan el gobierno desprovisto al no asegurarse de que el proveedor cumplió con sus responsabilidades contributivas.

En contravención con la Carta Constitutiva de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, la COR3 no había establecido reglamentación con los criterios para revisar, aceptar y aprobar los servicios solicitados mediante task orders al contrato de Project Formulation Services. Aunque la directora de Desarrollo de Proyectos suministró un User Guide de diciembre de 2021, este documento preparado por el propio proveedor no estaba aprobado por la COR3.

Los estados de ingresos y gastos, del 2018 al 2021, reflejaron que la Autoridad generó ingresos por $4,243,054,031 e incurrió en gastos ascendentes a $4,214,170,990. Esta cifra resultó en un superávit de $28,883,041.

La auditoría le recomienda al director de COR3, que instruya a la directora de Administración a que ambos se aseguren que el director asociado de Finanzas, supervise y cumpla con las recomendaciones del Informe.