Continúa el conteo del voto ausente tras la primaria

El conteo de votos ausentes se retomó en el centro de operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) luego de que el pasado domingo se llevara a cabo la primaria en los colegios de votación alrededor de la isla.

Durante la tarde de hoy lunes, funcionarios de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVA) reanudaron el conteo de votos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD).

Según se informó, unos 20 funcionarios de ambas campañas están participando en este proceso para dar paso al escrutinio general, que comenzará el miércoles a las 8:00 de la mañana.

Más temprano, la CEE informó sobre el estado del conteo de votos en ambos partidos. En el PNP, quedaban 114 actas de 228 por contar del voto por correo, 25 actas de 123 del voto a domicilio, 114 actas de voto a comisión, y 114 actas de voto ausente, además de la totalidad del conteo manual. Por su parte, en el PPD se había contabilizado el voto por correo, pero quedaban pendientes 113 de 114 actas del conteo manual y 39 de 159 actas del voto a domicilio.

La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, reconoció las irregularidades y fallas durante las primarias en una entrevista con Noticias de TeleOnce. “Yo tengo que decir que el trámite que hemos tenido con el voto adelantado y voto por correo, no me siento satisfecha, yo decir otra cosa estaría mintiendo, no voy a mentir”, afirmó Santo Domingo.

“Creo que es una excelente oportunidad para nosotros revisar qué tenemos que modificar para que podamos tener un evento exitoso en noviembre. Lo mismo que nos ocurrió ahora, nos ocurrió en noviembre de 2020 y no se puede repetir.”

Santo Domingo subrayó la necesidad de reevaluar el uso de las máquinas de escrutinio electrónico.

“El primero de julio se vence el arrendamiento que tenemos con Dominion y tenemos que ver qué vamos a hacer. Obviamente, tenemos el tiempo bien limitado porque ya para el 5 de noviembre vamos a tener el próximo evento, así que la comisión tiene que repensar, reunirse y discutir las diferentes alternativas que tenemos”, expresó.

La comisionada enfatizó la necesidad de adquirir cinco nuevas máquinas de conteo, valoradas en 120,000 dólares cada una, para agilizar el proceso de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre.

Santo Domingo también expresó su gratitud hacia los coordinadores, subcoordinadores y comisionados locales que asistieron durante los procesos electorales. “Agradezco a los funcionarios de colegio, coordinadores y subcoordinadores de unidad y a los comisionados locales que estuvieron asistiéndonos durante los procesos electorales que ya no son un solo día, sino que comenzamos desde que estuvimos en la calle con las solicitudes de voto adelantado. Al igual que en la preparación del voto por correo, el voto a domicilio, que comienza hasta 10 días antes del evento. Gracias a estos funcionarios y voluntarios del partido no progresista es que pudimos tener una primaria”, añadió.

Además, reconoció los retos enfrentados durante el evento primarista. “Estos retos nos ayudan a identificar áreas difíciles de cara a una elección general en noviembre del 2024 que nos ayuda a como institución prepararnos y poder tomar decisiones que nos ayuden a asegurar un triunfo sin mayores retos que los que tuvimos en el día de hoy en el día de ayer”, dijo Santo Domingo

“Tenemos que identificar como algunos de los retos, las máquinas de escrutinio electrónico, tengo que decir que a las 5:00 de la tarde los reportes que teníamos con dificultades con las máquinas de escrutinio eran mínimos, sin embargo, una vez cierran los colegios de votación y los funcionarios comienzan a tener dificultades con la divulgación de los resultados, ahí es que venimos en conocimiento de diferentes colegios en que no pudieron seguir continuamente con el pase de las papeletas por las máquinas de escrutinio”, añadió.

Finalmente, la comisionada mencionó que se está trabajando para contabilizar unas 52,000 papeletas de voto adelantado del PNP que no se habían cuantificado completamente.