Comisionada electoral del PNP afirma se contarán los votos esta noche y la madrugada de ser necesario

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, dijo el domingo que continuará el proceso de conteo de votos hasta la noche y la madrugada de ser necesario.

“Falta el 75 por ciento del voto adelantado. Yo creo que un 80 por ciento del voto adelantado, lo cual pues obviamente, no es el escenario ideal”, dijo Santo Domingo en entrevista televisiva (Telenoticias).

“No podemos decir otra cosa porque , no podemos decir que qué perfecto que no ha pasado, sino que, reconocemos que a esta hora debemos tener más colegios reportados. Deberíamos tener el voto adelantado. No está, pero vamos a trabajar para que, durante la noche y la madrugada, podamos terminar de publicarlos”, añadió.

A las 9:45 de la noche, en la primaria a la gobernación por el PNP, Jenniffer Aidyn González Colón sumaba 122,509 votos (56.18 %) frente al incumbente gobernador Pedro Pierluisi, quien sumaba 95,549 (43.8 %).

En cambio, para la candidatura a la comisaría residente, William Villafañe mantiene 112,940 votos (53.16 %) frente a Elmer Román con 99,501 votos (46.84 %).