Alejandro García Padilla sobre Jenniffer González y Pedro Pierluisi tras las primarias: “Sería indigno unirse”

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dijo en Metro al Mediodía que ve complicado que los candidatos a la contienda primarista por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón y Pedro Pierluisi Urrutia, se unan luego del proceso electoral tras las “palabras incendiarias” que utilizaron en su lucha por ganar.

Según explicó, las primarias dejaron un sin sabor tanto en la Palma, como en la colectividad que representa, el Partido Popular Democrático (PPD). Resaltó que las campañas políticas de los aspirantes a la gobernación por ambos partidos— en especial la del PNP— tuvieron un tono de “ataque”, con excepción de la de Jesús Manuel Ortiz.

PUBLICIDAD

En el caso de la Pava, expresó que Juan Zaragoza tildó al también representante como un “niño” e “infante”, “incapaz para gobernar”. En cuanto al PNP, resaltó que el actual gobernador llamó a quien fuera su compañera de papeleta como una persona “capaz de mentir para lograr sus objetivos”, “desorganizada” y “traicionera”. Mientras, que la comisionada residente en Washington D.C. reiteró que el incumbente lleva a la Isla “por un mal camino”, “no estaba utilizando los fondos federales que ella conseguía en la capital federal” y “beneficiaba a su familia con contratos del Gobierno”.

“Ese es el lado negativo (de las primarias). Quedan heridas abiertas. En este caso, se dijeron cosas que a mi me imposibilitarían unirme y me explico. Imagínate que mañana, Manuel Natal o Carmen Yulín (Cruz), se conviertan en candidatos de algo en el Partido Popular. Yo por popular que sea, no los puedo endosar. No puedo hacer campañas por ellos. Número uno, me tendría yo que retractar de tantas cosas que he dicho de ellos. Número dos, sería contra mi propia dignidad”, detalló García Padilla.

“Me parece a mi que después de que la entonces candidata primarista, Jenniffer González, dijo todo lo que dijo del gobernador y su familia, sería indigno unirse. Absolutamente, se perdería toda la dignidad. Además, si el gobernador nos decía que ella había traicionado al PNP, igual traicionaría a Puerto Rico, cómo nos va a decir ahora que votemos por ella”, agregó.

En el caso del senador popular, expuso que “tristemente se unió, no sé asesorado por quién, a lanzar ataques que no le convenían. La gente resiente eso, no prefiere ese tipo de señalamiento intrapartido. La gente está dispuesta a aceptar ese tipo de ataque contra el partido de oposición”.

Ayer, domingo, se llevaron a cabo las primarias en el país donde Jesús Manuel Ortiz y Jenniffer González Colón salieron favorecidos en sus respectivas colectividades para representar a sus partidos en la candidatura a la gobernación en las elecciones generales de noviembre.

PUBLICIDAD

Gobernación PPD

Jesús Manuel Ortiz: 80,693 votos 61.50%

Juan Zaragoza: 50,524 votos 38.50%

Gobernación PNP

Jenniffer González: 136,838 votos 56.06%

Pedro Pierluisi: 107,271 votos 43.94%

Mira la entrevista completa con Alejandro García Padilla aquí: