Wanda Vázquez vota en primaria PNP pero no endosa ningún candidato

La exgobernadora Wanda Vázquez ejerció su derecho al voto en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en horas de la mañana del domingo.

Vázquez quien enfrentó en primarias al actual gobernador, Pedro Pierluisi, en el año 2020 no quiso emitir juicio sobre a quienes apoya en la contienda por la gobernación.

Vázquez quien votó en el Centro Sor Isolina Ferré, exhortó a todos los electores a ejercerse su derecho al voto.

“Yo no voy a hacer endoso, yo dejo al pueblo PNP que escoja a su candidato o candidata, no me gusta influir en el voto de nadie, así que mi exhortación es que salgan a votar ya que es bien importante si he demostrado que cuando el PNP gobierna, Puerto Rico progresa, así que salgan a votar”, expresó en entrevista con TeleOnce.

Vázquez tampoco quiso indicar por quién votó en la contienda por la comisaría residente entre el senador William Villafañe y Elmer Román. Este último fue secretario del Departamento de Estado en los dos años que Vázquez fungió como gobernadora no electa.

Sobre el proceso de votación, esta aseguró que fluyó y que el centro contaba con servicio eléctrico.

Cabe destacar que en las primarias del 2020, donde participó Vázquez, el evento electoral se demoró una semana debido al atraso en entrega de papeletas a los respectivos centros electorales alrededor de la isla.

Estas son las principales contiendas primaristas del PNP y PPD

Por segundo cuatrienio consecutivo, tanto el PNP como el PPD tienen primarias para el puesto principal en Puerto Rico, la candidatura a la gobernación. Mientras que en el PNP hay primarias por la candidatura a la comisaría residente en Washington.

Ambas colectividades tienen primarias por las diversas candidaturas a la legislatura, por acumulación en Senado y Cámara, así como por distrito.

Del mismo modo, en múltiples alcaldías se llevarán a cabo primarias para determinar quiénes serán los candidatos a alcalde en sus respectivas colectividades.

A continuación, las principales primarias por cada partido

Gobernación

Partido Nuevo Progresista

Jenniffer González



Pedro Pierluisi



Partido Popular Democrático

Juan Zaragoza



Jesús Manuel Ortiz



Comisaría Residente

Partido Nuevo Progresista

William Villafañe



Elmer Román



¿Quiénes son los aspirantes a la legislatura que van a primarias por el PNP y PPD?

Senado por acumulación PNP

En el caso del PNP, los electores podrán votar por seis candidatos por acumulación.

Ángel Luis Ortiz Valladares



Keren Riquelme



Gregorio Matías Rosario



Marcos Fabián González Barreto



Carlos Rodríguez Mateo



Leyda Cruz



Thomas Rivera Schatz



Marlene Maldonado



Roxana I. Soto Aguilú



Ángel Toledo López



Senado por Acumulación por el PPD

*En el caso del PPD, solo se escogerán cuatro candidatos al Senado por Acumulación

Carlos Díaz Sánchez



José “Josian” Santiago



Javier Aponte Dalmau



Eder Ortiz



José Luis Dalmau Santiago



Luis Javier “Javy” Hernández



Ada Álvarez Conde



Representantes por Acumulación por el PNP

Los electores del PNP deberán escoger seis aspirantes a la Cámara de Representantes por Acumulación

Tatiana Pérez Ramírez



Jorge Emmanuel Báez Pagán



David Figueroa Betancourt



José “Pichy” Torres Zamora



Lourdes Ramos



José Aponte Hernández



Gabriel Rodríguez Aguiló



José “Che” Pérez



Roberto Lefranc Fortuño



Representantes por Acumulación por el PPD

Al igual que en el Senado, los electores del PPD solo podrán escoger cuatro aspirantes