Reaccionan los cibernaturas a primeras horas de primarias 2024

Críticas, preocupaciones y enojo han reinado en las primeras horas de primarias en las plataformas sociales. Usuarios, de todo tipo, han utilizado las plataformas sociales para expresar su sentir ante el evento electoral.

Y es que tras el reporte de colegios de votación sin energía eléctrica, con problemas de inundaciones y máquinas dañadas, algunas personas han utilizado etiquetas como #Primarias2024 para publicar imágenes sobre las incidencias en tiempo real.

Asimismo, compartir su preocupación de cara a las elecciones de noviembre.

Glenda Ortiz, comentó, ‘’estos papelones no deben repetirse en las elecciones generales’', demostrando su decepción sobre los problemas ocurridos hasta el momento.

Por su parte, Ramón Nieves, aseguró que el colegio de votación, en Cupey, al que acudió no tenía servicio de energía eléctrica.

“En día de primarias, cada vez más mecanizadas, problemas con el servicio (eléctrico) en San Juan”, dijo.

Por otro lado, Magda Andino, criticó la manera en la que la Comisión Estatal de Elecciones se preparó para este domingo.

“La CEE nos quiere hacer creer que están preparados para las primarias y las elecciones generales. ¿LUMA no se preparó? No hay luz en algunos colegios, en otros las máquinas de votación no funcionan. ¿Qué va a pasar en las elecciones generales?“, concluyó.

Comentarios en las redes