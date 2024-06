Minuto a Minuto: Esto es lo que ha sucedido en domingo de primarias

Con el domingo de primarias bajo varias lupas, es difícil poder mantenerse al tanto de todo lo que ha surgido durante el día, y más cuando los ciudadanos se ubican en las calles ejerciendo su derecho al voto. Metro te trae un minuto a minuto de todos los acontecimientos del día de primarias.

99.96% de los centros de votación tienen energía eléctrica

Luego de que varios centros de votación se quedaran a oscuras este domingo en medio de las primarias, la empresa privada responsable del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, LUMA Energy, aseguró que el 99.96 por ciento de los colegios electorales ya cuentan con el servicio.

Según la organización, las interrupciones que dejaron a más de 20,100 abonados sin luz fueron provocadas por las condiciones del tiempo. Además, el consorcio informó que están trabajando en coordinación con la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para priorizar las escuelas que aún no tienen servicio.

“Brigadas de LUMA trabajan para atender las interrupciones de servicio provocadas por el mal tiempo. Estamos dándoles prioridad a los centros de votación, en coordinación con la CEE. Al momento, el 99.96% de los centros de votación están en servicio”, detalló la entidad a través de la plataforma social X (antes Twitter).

“Continuaremos trabajando para restablecer el servicio de los clientes de la forma más rápida y segura posible. Les exhortamos a nuestros clientes a mantenerse alejados de líneas eléctricas y a reportar cualquier emergencia eléctrica llamando al 1-844-888-5862″, agregó.

LUMA indicó que las regiones afectadas son Arecibo, Bayamón, Mayagüez, San Juan, Caguas y Ponce. A las 2:40p.m., en Bayamón habían 13,065 clientes —el 6.03% del total— sin electricidad, mientras que en Bayamón son 9,147 las personas afectadas. Caguas reportó 10,655 abonados sin servicio, San Juan 1,342 y Ponce 5,187.

Denuncian varias máquinas de escrutinio sin servicio

Varias personas a través de las redes sociales denunciaron que algunas máquinas de escrutinio en varios planteles de votación están sin servicio, por lo que han tenido que ejercer su voto manualmente.

Según medios rotativos, se ha informado que varios colegios como la escuela Manuel Martín Monserrate en Santa Isabel, cuentan con máquinas de escrutinio electrónicas sin funcionamiento. Para la Martín Monserrate, “las computadoras también han dado problemas desde que inició la votación a las 9:00 a.m.”, comentó una funcionaria del colegio 1 de la primaria Partido Nuevo Progresista (PNP).

También el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza denunció a través de Las Noticias , que la máquina de escrutinio de su colegio de votación “se dañó”, por lo que tuvo que ejercer su voto manualmente.

“Al depositar mi papeleta, para el candidato a la gobernación, la maquina la rechazo. Aparantementre hice la cruz muy grande, la invalidaron y voté de nuevo con una cruz mas pequeña y esa la proceso”, expresó el senador del PPD.

Los fallos de electricidad se han unido a las complicaciones de votación. Según votantes en las redes sociales, en la Universidad Interamericana de Puerto Rico también se sufrió del mismo fallo de las máquinas de escrutinio, por lo que estas no pudieron leer varias papeletas. Poco después, el plantel se quedó sin electricidad.

La escuela Jacinto López Martínez en Dorado, donde votó el precandidato a la alcaldía de Dorado por el PPD, Rafael “Tatito” Hernández, también contó con problemas en las máquinas de votación.

Funcionarios ejercen su derecho al voto

Jenniffer González , precandidata a la gobernación por el PNP, ejerció su voto en la escuela Salvador Brau, en Carolina, junto a su esposo, José Yovín Vargas , y su madre, Nydia Colón .

, precandidata a la gobernación por el PNP, ejerció su voto en la escuela Salvador Brau, en Carolina, junto a su esposo, , y su madre, . Pedro R. Pierluis i, gobernador y precandidato a la reelección por el PNP, ejerció su derecho al voto en la escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan.

i, gobernador y precandidato a la reelección por el PNP, ejerció su derecho al voto en la escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan. El presidente del PPD y precandidato a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz emitió hoy su voto en el precinto 4 de San Juan. La votación se dio en la Escuela Aurora Waldorf de la Urbanización San Gerardo de San Juan.

emitió hoy su voto en el precinto 4 de San Juan. La votación se dio en la Escuela Aurora Waldorf de la Urbanización San Gerardo de San Juan. El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza, votó en el Centro CeDIn de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La exgobernadora Wanda Vázquez ejerció su derecho al voto en la primaria del PNP en horas de la mañana del domingo. Vázquez quien enfrentó en primarias al actual gobernador, Pedro Pierluisi, en el año 2020 no quiso emitir juicio sobre a quienes apoya en la contienda por la gobernación.

ejerció su derecho al voto en la primaria del PNP en horas de la mañana del domingo. Vázquez quien enfrentó en primarias al actual gobernador, Pedro Pierluisi, en el año 2020 no quiso emitir juicio sobre a quienes apoya en la contienda por la gobernación. El portavoz de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes y vicepresidente de la colectividad, Carlos ‘Johnny’ Méndez , ejerció su derecho al voto temprano en la tarde de hoy en la escuela elemento Carolina de Veve ubicada en el barrio Juan Martín de Luquillo.

, ejerció su derecho al voto temprano en la tarde de hoy en la escuela elemento Carolina de Veve ubicada en el barrio Juan Martín de Luquillo. El precandidato a la alcaldía de Dorado por el PPD, Rafael “Tatito” Hernández , ejerció su voto en la escuela Jacinto López Martínez en Dorado.

, ejerció su voto en la escuela Jacinto López Martínez en Dorado. La Senadora por Acumulación del PNP Keren Riquelme Cabrera, acompañada por el alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández y el Representante del Distrito 15 (Hatillo, Camuy y Quebradillas) Joel I. Franqui Atiles, ejercerció su derecho al voto en la escuela Ralph W Emerson en el barrio Membrillo en Camuy.

Jenniffer González reacciona

La precandidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González, reaccionó a varias irregularidades que se han publicado desde horas de la mañana sobre el proceso de votación en las primarias que se celebran este domingo.

La comisionada residente habló específicamente sobre la denuncia realizada por el equipo de campaña de Pedro Pierluisi sobre unas camisas que utilizaron los funcionarios de González que llevaban el logo de la palma del PNP.

“Inicialmente habíamos comprado unas t-shirts con el logo de la palma, el partido, porque no puede tener el logo de cada candidato, pero los funcionarios del gobernador no querían que tuviera el logo de la palma así que no se permitió el uso de la misma, pero aún así algunas personas individual las usaron, estamos hablando de dos o tres personas nada más no es que hayamos repartido una camisa distinta”, expresó en entrevista con la prensa antes de ejercer su voto en una escuela de Carolina.

Del mismo modo, aseguró que están llevando a cabo el proceso planificado para servicios a los funcionarios que velan por los votos de su comité de campaña.

La denuncia fue realizada por el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo en horas de la mañana. Posteriormente, la comisionada electoral del PNP ordenó que las camisas no fueran utilizadas.

Pendiente a Metro Puerto Rico para las actualizaciones de esta nota.