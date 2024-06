Jenniffer González reacciona a controversia con camisas de sus funcionarios

La precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, reaccionó a varias irregularidades que se han publicado desde horas de la mañana sobre el proceso de votación en las primarias que se celebran este domingo.

La comisionada residente habló específicamente sobre la denuncia realizada por el equipo de campaña de Pedro Pierluisi sobre unas camisas que utilizaron los funcionarios de González que llevaban el logo de la palma del PNP.

“Inicialmente habíamos comprado unas t-shirts con el logo de la palma, el partido, porque no puede tener el logo de cada candidato, pero los funcionarios del gobernador no querían que tuviera el logo de la palma así que no se permitió el uso de la misma, pero aún así algunas personas individual las usaron, estamos hablando de dos o tres personas nada más no es que hayamos repartido una camisa distinta”, expresó en entrevista con la prensa antes de ejercer su voto en una escuela de Carolina.

Del mismo modo, aseguró que están llevando a cabo el proceso planificado para servicios a los funcionarios que velan por los votos de su comité de campaña.

La denuncia fue realizada por el director de campaña de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo en horas de la mañana. Posteriormente, la comisionada electoral del PNP ordenó que las camisas no fueran utilizadas.

A continuación, las principales primarias por cada partido

Gobernación

Partido Nuevo Progresista

Jenniffer González

Pedro Pierluisi

Partido Popular Democrático

Juan Zaragoza

Jesús Manuel Ortiz

Comisaría Residente

Partido Nuevo Progresista

William Villafañe

Elmer Román

¿Quiénes son los aspirantes a la legislatura que van a primarias por el PNP y PPD?

Senado por acumulación PNP

En el caso del PNP, los electores podrán votar por seis candidatos por acumulación.

Ángel Luis Ortiz Valladares

Keren Riquelme

Gregorio Matías Rosario

Marcos Fabián González Barreto

Carlos Rodríguez Mateo

Leyda Cruz

Thomas Rivera Schatz

Marlene Maldonado

Roxana I. Soto Aguilú

Ángel Toledo López

Senado por Acumulación por el PPD

*En el caso del PPD, solo se escogerán cuatro candidatos al Senado por Acumulación

Carlos Díaz Sánchez

José “Josian” Santiago

Javier Aponte Dalmau

Eder Ortiz

José Luis Dalmau Santiago

Luis Javier “Javy” Hernández

Ada Álvarez Conde

Representantes por Acumulación por el PNP

Los electores del PNP deberán escoger seis aspirantes a la Cámara de Representantes por Acumulación

Tatiana Pérez Ramírez

Jorge Emmanuel Báez Pagán

David Figueroa Betancourt

José “Pichy” Torres Zamora

Lourdes Ramos

José Aponte Hernández

Gabriel Rodríguez Aguiló

José “Che” Pérez

Roberto Lefranc Fortuño

Representantes por Acumulación por el PPD

Al igual que en el Senado, los electores del PPD solo podrán escoger cuatro aspirantes