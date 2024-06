Javier Jiménez: “La participación no es la que se esperaba”

El candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad, Javier Jiménez precisó, a través de una entrevista con Metro Puerto Rico, que la participación en las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) no alcanzó las expectativas.

“No he visto...Venía de San Sebastián para acá al área metropolitana y no he visto, para mí sorpresa, ni un solo vehículo con bandera, que casi en los eventos como este están los diferentes grupos con sus banderas, con los carros pintados y no hemos visto esas dinámicas”, indicó Jiménez.

PUBLICIDAD

Según lo que le han informado al candidato a la gobernación, ambos partidos, PNP y PPD, tuvieron una expectativa de participación que no fue cumplida durante el domingo de primarias.

“Me han dicho que la participación no era la que se esperaba, tanto en el Partido Popular como en el Democrático. Que hubo una participación mucho menor de la que estaban proyectando”, expresó.

“Podemos corregir”

Tras que el presidente de la empresa LUMA Energy, Juan Saca detallara que un pájaro fue la razón por la falta de servicio eléctrico en Caguas, el candidato a la gobernación Javier Jiménez, no tardó en hablar sobre la situación eléctrica durante las primarias.

“Lo que puede afectar a nosotros más que las elecciones es que [la situación eléctrica] seguirá afectando la vida del pueblo de Puerto Rico. Son las consecuencias de un país territorio que definitivamente en el siglo 21 carece de unos sistemas básicos y que por unas lluvias o eventos pequeños se quedan sectores sin electricidad”, indicó.

“Para un proceso democrático, obviamente tenemos que garantizar que existen los elementos necesarios para que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto. Este ejercicio que se hizo ahora nos va a proveer una serie de elementos y fallos que de aquí a las elecciones, podemos corregir y esperar que no pase”.

En entrevista con TeleOnce, como parte de la cobertura electoral Destino 2024 el presidente de la empresa privada indicó que en Humacao “Por las razones de siempre, esto no es nada diferente, el clima, eso afecta mucho. La vegetación, en Humacao una bambúa tocó la línea y salió de servicio, en Caguas un pajarito se paró en el lugar donde desafortunadamente fue afectado”, expresó Saca.