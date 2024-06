En Dorado están contando “como se pueda”

El delegado presidencial del Partido Popular Democrático (PPD) para la primaria de Dorado, Marco Antonio Rigau, tronó contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por fallas que describió como “monumentales” en el proceso de votación.

De hecho, casi a las siete de la noche del domingo, Rigau dijo que están contando en los 18 colegios electorales con las máquinas, a mano o “como se pueda”. El abogado relevó que de los 18 colegios electorales de Dorado, hubo 12 en los que las máquinas de escrutinio se dañaron. “Hemos estado tratando de revivirlas”, explicó.

PUBLICIDAD

Aún así, Rigau describió que los funcionarios de todos los candidatos han estado trabajando con gran compromiso y seriedad ante las dificultades.

“El sistema electoral de Puerto Rico es una porquería, no nos lo merecemos”, sentenció el exsenador del PPD.

“Esto es un desastre de organización de marca mayor. En República Dominicana votaron 8 millones de personas y ya a las 6 de la tarde se sabían los resultados. Lo que ha pasado en Puerto Rico es vergüenza internacional. La CEE no funciona. El sistema es absurdo. Esto es tercer mundo retratado”, agregó Rigau.

Según el delegado presidencial del PPD, en Dorado salió mucha gente fue a votar y se mantuvieron en las filas, a pesar de las lluvias y las dificultados. Dijo que en el caso de la primaria del PPD, la participación duplicaba la del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rigau sostuvo que los funcionarios de ambos candidatos a la alcaldía de Dorado por el PPD se comportaron en armonía “conmigo y entre ellos”.

PUBLICIDAD

“Aquí el problema ha sido la incompetencia de poder producir unas máquinas que funcionen. No funcionan. Uno no puede pretender tener un carro que camine, si no tiene motor”, denunció.

“Aquí hay que repensar seriamente —más allá de la politiquería—cómo hacemos un sistema electoral civilizado, es un desastre monumental”, agregó.