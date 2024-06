Corea del Sur promete represalias "insoportables" por los globos norcoreanos que arrojaron basura

Un soldado surcoreano con ropa de protección comprueba el contenido de una bolsa de basura transportada por un globo presumiblemente enviado por Corea del Norte, en Incheon, Corea del Sur, el domingo 2 de junio de 2024. (Im Sun-suk/Yonhap via AP)

SEÚL (AP) — Corea del Sur dijo el domingo que pronto tomaría medidas “insoportables” contra Corea del Norte por lanzar globos cargados de desperdicios al otro lado de la frontera y otras provocaciones.

En la última semana, Corea del Norte envió cientos de enormes globos para arrojar residuos sobre Corea del Sur, simuló ataques nucleares contra su vecino y supuestamente interfirió con las señales de navegación GPS en el Sur, una escalada de las hostilidades entre los dos rivales.

Funcionarios de alto nivel decidieron en una reunión de emergencia tomar medidas “insoportables” contra Corea del Norte en respuesta a la reciente sucesión de actos provocadores, según dijo el domingo el director surcoreano de seguridad nacional, Chang Ho-jin.

Chang describió la campaña norcoreana de globos y su supuesta interferencia de señales GPS como “actos absurdos, irracionales de provocación que un país normal no puede imaginar”. Acusó a Pyongyang de intentar causar “caos y ansiedad pública” en Corea del Sur.

Las autoridades surcoreanas no dijeron qué medidas de represalia tomarían. Pero muchos observadores dicen que Corea del Sur probablemente reanudará las emisiones con altavoces en el frente hacia Corea del Norte, que incluyen mensajes críticos con la precaria situación de derechos humanos, noticias internacionales y canciones de K-pop. Corea del Norte es muy sensible a esas emisiones porque oficialmente la mayoría de sus 26 millones de habitantes no tiene acceso a programas extranjeros de radio y televisión.

Antes el domingo, el ejército surcoreano dijo que se habían descubierto más de 700 globos adicionales llegados desde Corea del Norte en varios puntos del país. Atadas a los globos había bolsas con colillas de cigarrillo, retales de tela, papel desechado y vinilo, pero no había sustancias peligrosas, según el Estado Mayor.

Era la segunda ronda de globos que liberaba Pyongyang en menos de una semana. Entre el martes y el miércoles, las autoridades surcoreanas dijeron haber encontrado unos 260 globos norcoreanos con basura y estiércol.

No había reportes de daños importantes en Corea del Sur.

Corea del Norte dijo que había lanzado los globos en respuesta a los activistas surcoreanos que enviaron folletos de propaganda contra Pyongyang con sus propios globos desde el sur de la frontera. El gobierno suele responder con enojo a los globos surcoreanos. En 2020, Corea del Norte hizo explotar una oficina vacía de enlace construida por Corea del Sur en territorio norcoreano como represalia por globos surcoreanos.

Los expertos señalan que la campaña norcoreana de globos, que según los reportes era la primera de su clase en siete años, pretendía avivar divisiones internas en Corea del Sur por la dura estrategia de su gobierno conservador hacia el país vecino. Señalaron que también se esperaba que Pyongyang recrudeciera las tensiones antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

Desde 2022, Corea del Norte ha incrementado el ritmo de sus pruebas armamentísticas para aumentar su arsenal nuclear. La semana pasada disparó una serie de armas con capacidad nuclear hacia el mar, en un simulacro de ataque preventivo a Corea del Sur.