Campaña de Jesús Manuel Ortiz asegura llevan la delantera en voto adelantado de la primaria PPD

El voto adelantado posicionaría al presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, en la delantera para la candidatura de gobernación. Así lo asegura su equipo de campaña en horas de la tarde del domingo, previo a que cierren los colegios de votación.

Según las gráficas presentadas en la sede del comité del presidente de la pava, con un 68.3% Ortiz pudiera ser el candidato a la gobernación.

Por su parte, el senador Juan Zaragoza tendría un 31.7 por ciento de los votos adelantados, según se indicó en la conferencia.

Voto adelantado PPD PPD

El pasado jueves Ortiz realizó un llamado a unidad en el PPD sin importar quién fuera el candidato, aunque se mostró confiado que el cargo sería de él.

“Tenemos los votos, tenemos las personas”, puntualizó Ortiz.

A preguntas de Metro Puerto Rico sobre si se uniría en campaña junto a su contrincante de no salir electo, Ortiz respondió que está seguro de que prevalecerá.

“Yo estoy convencido que voy a prevalecer. Yo he estado en este Partido Popular en todas las circunstancias, donde me ha necesitado, ahí he estado. Siempre he sido un soldado de fila. Ahora tengo una responsabilidad mayor, yo me veo como un trabajador popular, y tengo que estar para que las causa que nosotros representamos, que es un gobierno que lleve los servicios, un gobierno honesto, sea la causa que prevalezca. Con un principio que va por encima de todos nosotros. Hoy estamos aquí, mañana no, pero la institución permanece”, detalló.

Sin embargo, el proceso electoral de hoy, domingo, ha sido un poco atropellado a varias máquinas de escrutinio estar sin servicio.

Al igual que muchos colegios amanecieron sin servicio de luz, incluso, el mismo Ortiz votó sin luz.

Asimismo, Zaragoza denunció problemas al votar cuando la máquina de escrutinio se apagó cuando fue a poner su papeleta.

De acuerdo con Genera PR, entidad encargada de la operación y mantenimiento de las plantas generadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el sistema cuenta hoy con una generación total de 2207 megavatios (MW, por sus siglas en inglés) y una capacidad disponible de 3,453 megavatios.

Precisamente, el sábado LUMA informó que subestaciones en los municipios de Caguas, Dorado y Santa Isabel sufrieron averías.