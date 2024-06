Campaña de Jenniffer González asegura que “prevalecimos y vamos a prevalecer”

Tras el cierre de los colegios para las votaciones de las primarias, cerca de las 5:00PM el director de campaña y director político, el Lcdo. Francisco Domenech y el Lcdo. Ángel Cintrón, respectivamente, de la aspirante a la gobernación Jenniffer González Colón aseguraron que la comisionada prevalcerá en la noche del domingo.

“No se dejen engañar, vean esas caras tristes de esa campaña […] No les debe sorprender que Edwin Mundo [director de campaña del gobernador] hace una hora atrás dijo que, distinto a lo que negociamos en las reuniones entre esa campaña y la nuestra, la comisionada del PNP, que el primer voto, y si ustedes no recuerdan que se iba a ponchar una vez se cerraran los colegios y va a ser el voto adelantado. Ya Edwin Mundo dijo que eso no va a ser así“, manifestó Domenech minutos después del cierre de las votaciones.

PUBLICIDAD

Dijo además, que Mundo puntualizó que con los votos adelantados, la campaña de Pierluisi Urrutia alcanzaría a los 150,000. Ante esto, Domenech afirmó que los números no “cuadran”.

“Recientemente, dijo que lo primero que va a ponchar se van a hacer alrededor de 150 mil votos. Eso es matemáticamente imposible. Si uno suma el voto adelantado, el voto a domicilio y el voto confinado. […] Habían 72 mil solicitudes de voto adelantado, aproximadamente 6 mil votos a domicilio; vamos por 78 mil votos y el voto de confinado o el añadido a manos de los confinados, posiblemente, llegue a 5 mil votos más. Eso da una suma matemática los 83 mil votos. Yo no sé cómo Edwin hace matemática, pero 83 mil está bien lejos de 150 mil”, argumentó.

A su vez, Domenech aseguró que hubo participación masiva a través de toda la isla en las primarias y se mostraron optimistas para el lado de la congresista ante el actual gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Al momento de la publicación de esta nota y con el 0.30% de los colegios reportados, González Colón lidera con un 54.16% y Pierluisi Urrutia tiene un 45.84%.

Domenech afirmó que han recibido números extraoficiales y subrayó que tal información refuerza las expectativas del equipo, aunque, no reveló los detalles específicos.

PUBLICIDAD

“Ustedes ven alegría en nuestras caras, alegría porque los triunfos sacrificados son los que más uno se saborea. Solo miren las caras a esos otros directivos de esa otra campaña, miren el ambiente en ese comité de campaña y tendrán su contestación de cómo fue la jornada electoral de hoy y los resultados que se esperan. Jennifer, va a hacer historia nuevamente esta noche, como la hizo en el 2016, y se va a convertir en la segunda gobernadora electa de Puerto Rico“, opinó.

También, dijo que su campaña ”nunca emitió mensajes negativos”, mas la otra campaña “emitió tres anuncios negativos”

Por su parte, el Lcdo. Cintrón respaldó a las aseveraciones de Domenech e instó que González Colón será electa ”esta noche como candidata a la gobernación”.

Al final, Domenech reiteró en la necesidad de tener una unidad en el partido, luego de los ataques entre los pertenecientes al Partido Nuevo Progresista.

”Yo se que JGO, cuando asegure su triunfo, estará trabajando para la unión del partido, desde esta noche”, declaró.

Finalmente, hicieron un llamado a los seguidores de la congresista a llegar al comité para “bailar” y “disfrutar” la jornada primarista.

A las afueras del establecimiento, el equipo de la comisionada residente en Washington D.C. ubicó una tarima y un sistema de sonido. A su vez, en el interior, se lleva a cabo unas intervenciones por Borinquen Radio.

Durante la conferencia de prensa, también estuvo el director de finanzas, Oriol Campos y el expresidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Jhonny’ Méndez Núñez.