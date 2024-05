Otorgan máximas distinciones a tres catedráticos del RUM

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), confirió un Doctorado Honoris Causa a la profesora Luisa R. Seijo Maldonado; así como el rango de Profesores Eméritos a los catedráticos jubilados, los doctores Gladys M. González Martínez y James S. Beaver, durante la Ceremonia de Distinciones Académicas 2024, que se celebró ayer miércoles, 29 de mayo en el Anfiteatro Ramón A. Figueroa Chapel.

“Nos llena de orgullo celebrar este acto solemne en honor a tres personas excepcionales, cuyas trayectorias han dejado un impacto notable en sus respectivos campos. Nuestros homenajeados han tenido carreras destacadas como académicos, investigadores y líderes comunitarios dejando una marca perdurable en la Universidad y en la sociedad. Por sus gestas, los resaltamos y felicitamos”, expresó el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

“La Universidad que representa al país y a lo más nato de su inteligencia reconoce hoy a tres figuras muy importantes, cuya dedicación a la vida universitaria y al país debemos honrar. Estos distinguidos catedráticos dejan una huella profunda, por lo que es un honor rendirles tributo. Enhorabuena y gracias”, señaló, por su parte, el doctor Luis A. Ferrao Delgado, presidente de la UPR.

La doctora Seijo Maldonado, catedrática del Departamento de Ciencias Sociales del Colegio de Artes y Ciencias desde 1997, tiene una trayectoria de más de 50 años dedicada al servicio de las comunidades puertorriqueñas vulnerables y la lucha por los derechos de las mujeres, entre otras causas de justicia social.

Fundó y es directora hace casi tres décadas del programa Siempre Vivas en solidaridad con víctimas de violencia de género, desde donde ha promovido la formación de facilitadoras para grupos de apoyo. En 2003, hizo lo propio con el Instituto Universitario de Desarrollo de las Comunidades, en el que incorporó la metodología de Investigación y Acción Participativa, y desde donde ha impactado a múltiples sectores en desventaja social y económica desde la óptica del aprendizaje y servicio.

“Hoy es un día muy grande para la Universidad de Puerto Rico, de la cual me siento honrada de ser parte y a la que estamos todos llamados a defender. En nuestro Recinto celebramos la integración plena que queda manifiesta entre los maestros y maestras de la comunidades que me acompañan hoy desde Culebra hasta Mayagüez. Me llena de orgullo celebrar a estos libros vivientes que trabajan por este país y que son producto de la UPR. Me siento súper honrada de nuestros estudiantes, ya que no importa a donde vayan van a llevar esa energía que reciben cuando vinculamos la teoría y la práctica en bienestar de la comunidad”, reiteró Seijo Maldonado.

Distinciones Académicas UPRM

Por su parte, la doctora González Martínez, catedrática jubilada del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA), es pionera en su disciplina en Puerto Rico. Dictó cursos graduados y subgraduados por 37 años en el RUM, donde ejerció como Decana y Directora del mencionado Colegio, entre otros puestos administrativos. En el 2004, estableció el Centro Empresarial para la Mujer en la Agricultura, para el que gestionó fondos externos en apoyo educativo y financiero a sus participantes.

La doctora González Martínez propuso la creación de un indicador económico que estima la aportación del Sistema Agroalimentario complementario con el Ingreso Bruto Agrícola, que fue aprobado como Ley. Fue presidenta de la Junta de Calidad Ambiental del Gobierno de Puerto Rico, y asesora de otras juntas directivas. Su liderazgo ha sido clave en el impulso al agroempresarismo femenino.

“Deseo expresar mi genuina gratitud, emoción y felicidad en este momento en que recibo esta distinción académica, un sueño albergado en el lugar más íntimo y reservado de mi corazón, que tiene un significado profundo. Han sido 44 años y medio de carrera profesional, todos en el servicio público, la mayoría de estos y los más felices, los dedicados a la Universidad de Puerto Rico, el más grande proyecto social que tuvo y tiene Puerto Rico. Hoy comparto el honor con quienes lo hicieron posible: los estudiantes, las agroempresarias, mis pares, colaboradores, colegas, mentores, personal de apoyo, al Recinto y a mi familia. Reafirmo mi compromiso con la continuidad de la misión de la Universidad, que nos propongamos rebasar las fronteras del conocimiento y siempre persigamos la excelencia”, afirmó González Martínez.

Mientras, el doctor Beaver, catedrático jubilado del Departamento de Ciencias Agroambientales, también del CCA, dedicó 37 años a la docencia en el campus mayagüezano, donde se destacó en el área de mejoramiento genético de habichuelas y frijoles, así como el desarrollo de variedades adaptadas a los trópicos. Su desempeño en esta disciplina desde la óptica de la sostenibilidad le permitió contribuir a la agricultura puertorriqueña, caribeña y centroamericana y a la seguridad alimentaria global por su aportación a reducir el hambre y producción de alimento en comunidades rurales desventajadas.

“Quiero agradecer a la comunidad académica por este honor y al pueblo de Puerto Rico por el privilegio de trabajar en el Colegio durante las últimas cuatro décadas. Somos parte de la humanidad y esto conlleva la responsabilidad de intentar mejorar el bienestar de nuestros conciudadanos globales. En este sentido, la facultad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez tiene mucho que ofrecer”, puntualizó Beaver, quien es considerado uno de los científicos más importantes de su Facultad por su amplia contribución en la liberación de más de 30 variedades de habichuelas resistentes a plagas, enfermedades y sequías, registradas en el repositorio de germoplasma del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.