“No olvidemos que todos somos hermanos populares”: Jesús Manuel Ortiz hace llamado a unidad en el PPD tras las primarias

El precandidato para la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz aseguró hoy, jueves, que se encuentra en la delantera en la contienda primarista, pero hizo un llamado para que luego de la contienda la colectividad se una rumbo a las elecciones de noviembre.

“Tenemos los votos, tenemos a las personas”, puntualizó en conferencia de prensa en la sede del PPD.

El también presidente del PPD enfatizó en la importancia de que el partido permanezca unido luego de las primarias de este domingo, 2 de junio, y en camino a las elecciones generales de noviembre.

“Ya estamos en la recta final. Falta poco para el evento primarista y la información que hemos recibido sobre el voto adelantado ha sido muy positiva. Yo quiero dejar establecido hoy que todos mis esfuerzos están dirigidos a trabajar por la unidad de nuestra colectividad una vez concluya este proceso electoral. A partir del 2 de junio, todos somos parte de un mismo equipo. La unidad de nuestro partido no se circunscribe a un candidato, la unidad se da con el pueblo popular”, añadió.

Según sus propias encuestas y voto adelantado contado hasta el momento, Ortiz se mostró confiado que se encuentra en la delantera con “una ventaja considerable”.

A preguntas de Metro Puerto Rico sobre si se uniría en campaña junto a su contrincante, Juan Zaragoza, de no salir electo, Ortiz respondió que está seguro de que prevalecerá.

“Yo estoy convencido que voy a prevalecer. Yo he estado en este Partido Popular en todas las circunstancias, donde me ha necesitado, ahí he estado. Siempre he sido un soldado de fila. Ahora tengo una responsabilidad mayor, yo me veo como un trabajador popular, y tengo que estar para que las causa que nosotros representamos, que es un gobierno que lleve los servicios, un gobierno honesto, sea la causa que prevalezca. Con un principio que va por encima de todos nosotros. Hoy estamos aquí, mañana no, pero la institución permanece”, detalló.

El precandidato quisiera evitar la división que ocurrió en las pasadas primarias del 2020.

“Aprendamos de nuestros errores del pasado”, declaró Ortiz.

Alcaldes, precandidatos y candidatos, acompañaron a Ortiz durante su mensaje, en especial se encontraba a su lado el candidato por la comisaría residente, Pablo José Hernández Rivera.

“Yo veo un partido en mejor posición de ganar”, añadió Hernández Rivera. Asimismo, aseguró que votará por Ortiz.

Aunque se ha reportado que la campaña de Zaragoza ha cogido fuerzas, Ortiz no se vio afectado y se mostró confiado en ser el próximo candidato a la gobernación por el PPD.

“Estamos en la recta final, y hoy les digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza que vamos a ganar esta primaria, y que juntos vamos a ganar la gobernación de Puerto Rico”, enfatizó.