Jessika Padilla: “Estamos listos”

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla aseguró que en las primarias de este domingo no se repetirá el fiasco del año 2020, pues ya cuentan con todas las papeletas impresas, los materiales electorales listos y hasta generadores de electricidad en puntos estratégicos.

Padilla habló con Metro Puerto Rico en entrevista Punto por Punto sobre diversos temas de cara al ejercicio electoral del domingo y en ruta a las elecciones generales de noviembre próximo. La jueza reconoció que puede existir un ambiente de desinterés entre las personas, algo que adjudicó a “la mala información” que se difunde sobre asuntos electorales y que pone en tela de juicio el proceso mismo del sufragio en Puerto Rico.

12 preguntas para Jessika Padilla:

¿Ya comenzaron a recibir papeletas votadas?

—Ya se comenzaron a recibir las papeletas votadas. Los (sobres los) recoge la Junta de Correos, se segregan por partido, se le entrega a cada una de las oficinas de la JAVAA, que es la Junta Administrativa del Voto Ausente y Voto Adelantado, se están colocando en sus urnas por precinto para acercarnos ya al evento cuando los partidos comienzan entonces a escrutar lo que son estos votos.

¿Se cuentan antes o el mismo día del evento?

—Ya uno de los partidos oficialmente nos informó que van a empezar a contar antes. Es importante decir que el conteo es antes, no obstante, la divulgación de resultados no se hace hasta el día del evento.

Los comisionados electorales hablaron sobre dificultad en confirmar direcciones de la gente que se registra mediante la plataforma digital, ¿Cómo están manejando eso?

—El problema que tuvimos con la plataforma digital, que es el eRE, el registro electrónico, fue lo que llamamos la normalización de las direcciones. Cuando cambiamos de plataforma, esta nueva plataforma requería una dirección más precisa o más puntual. Antes nuestro sistema general de electores llegaba al sector de residencia. Ahora esta nueva plataforma requiere directamente informar la unidad de vivienda. Siendo así, y no estando nuestra plataforma tan específica, era necesario o era requerido que el elector que entrara al Registro Electrónico de Electores pusiese en cada uno de los campos la dirección específica detallada. Hubo ocasiones, principalmente en las direcciones rurales, que el elector únicamente conoce quizás el sector, el barrio, con toda probabilidad el kilómetro, pero no podía o no sabía cómo identificar de manera específica o puntual su residencia. Así que ahí fueron los retos principales que encontramos. No obstante, al cierre del registro, el día 13 de abril, no hubo ningún elector que se quedase sin identificar su precinto y su unidad. Hemos advertido todos estos retos para maximizar los recursos y las alternativas de cara a lo que son las elecciones en noviembre.

De un potencial de 150,000 nuevos electores se han inscrito 51,000 ¿Por qué la CEE no ha podido inscribir gente? ¿O es que la gente no quiere participar de los eventos electorales?

—Entiendo que todo lo contrario, el hecho de que haya una nueva implementación tecnológica con relación al Registro Electrónico de Electores permite al elector tener el registro al alcance de su dispositivo móvil. Así que es una herramienta adicional que le permite al elector no necesariamente salir de la comodidad de su residencia para ir a una oficina. Lo que ha estado en manos de la Comisión Estatal de Elecciones para facilitar al elector los procesos de inscripción o cualquier tipo de transacción electoral, lo estamos trabajando y lo estamos poniendo al alcance de los electores a través del sistema de la Junta Permanente son regionales, hay 12 son nivel isla, lo que permite también que el elector no tenga que ir necesariamente a la de su región, sino que pueda ir a cualquier junta de inscripción que entienda pertinente hacerlo.

¿Pues apuntaría a un desinterés de la gente?

—Yo creo que hay una mezcla de todo. Me parece también que es importante establecer que aquí hubo una merma en la población, según el censo. Esto tuvo un impacto en la población de edad de electoral, así que aquellos electores hábiles que podían inscribirse, participar o continuar participando de los eventos electorales de manera activa, pues disminuyó. También entiendo que puede haber algún tipo de desinterés en cuanto al asunto de la participación electoral. Habida cuenta de la información o la mala información que se lleva con relación a los procesos electorales y las opiniones públicas que sabemos que son diversas sobre cómo se maneja el asunto de las elecciones y cómo pueden incidir en el interés o no, o en la seguridad que pueda tener el elector en ejercer el derecho al voto.

¿Qué ha pasado con el tema de los muertos?

—Hemos continuado trabajando la depuración de de los fallecidos. Estamos trabajando con cada una de estas exclusiones. Continuamos bajando el número. (Para las primarias) Lo estamos atendiendo a través de unas listas de exclusión.

¿Está la CEE preparada para apagones o relevos de carga el día de las primarias o de las elecciones?

—Nosotros siempre hemos trabajado esto a través de un plan que lo conocemos como el CATRE. Este plan atiende todas las incidencias que pudieran surgir el día del evento. Entiéndase que tengamos interrupción en el servicio eléctrico, que tengamos interrupción en el agua, que tengamos algún tipo de situación donde requiera que participe la Policía, Emergencias Médicas e incluso que tengamos alguna situación con las máquinas de escrutinio. Hemos estado en comunicación constante con Luma para que conozcan exactamente dónde van a estar ubicados nuestros centros de votación y que no haya ningún plan de mantenimiento que tengan que interrumpir el servicio eléctrico en ese centro de votación. De igual manera, Luma nos ha hablado de tener un técnico asignado a esta área donde ubica los centros de votación para cualquier situación que surja con relación a la luz, la puedan atender de manera inmediata. También hemos identificado lugares propensos a que la luz pueda verse interrumpida, donde hemos establecido también el alquiler de servicio de generadores eléctricos. Es importante también señalar que las máquinas de escrutinio tienen batería, así que tenemos un margen para que las máquinas continúen trabajando con su batería y de igual manera el Electronic Poll Book, tiene su batería para también continuar trabajando. Si hubiese alguna interrupción con el servicio eléctrico.

¿Cuántos de los centros tienen generadores?

—Hemos identificado 17 lugares que vamos a necesitar, generadores eléctricos y en todo lo demás hemos identificado que no hay necesidad hasta el momento.

¿El backup de las máquinas de escrutinio, cuánto dura?

—Estamos hablando de aproximadamente tres horas para que la máquina pueda continuar. No obstante, históricamente se nos ha informado que las situaciones de luz se resuelven de manera inmediata, así que no deberíamos esperar que esté más de una hora sin servicio eléctrico.

¿Los funcionarios de colegio están ya entrenados para el uso del nuevo equipo del listado electoral electrónico?

—Se les ha entregado a cada una de las comisionada, lo que fue un video tutorial para atender lo que la implementación nueva del Electronic Book. Se han dado adiestramientos previos [...] y compartimos con los demás comisionados el mismo tutorial para que ya con tiempo de anticipación a las elecciones generales, puedan de igual manera utilizar este video explicativo o educativo.

Se ha reportado de un recorte de casi $10 millones al presupuesto de la CEE. ¿Cómo esto impactará las elecciones?

—Debo de clarificar que para el evento electoral de las elecciones generales la Comisión ha solicitado $29 millones. La Junta concedió $22.7 millones. No obstante, se nos informó que habían destinado $4 millones adicionales para que en la medida que estos 22 que nos habían otorgado no fueran suficientes. Así que ahí estamos hablando de unos $26.7 millones que nos fueron concedidos. Sabemos que lo solicitado fueron 29, no obstante, estamos en comunicación constante con la Junta de Control Fiscal. Se nos envió una información sobre el desglose de estas partidas y donde hemos identificado principalmente los empleados transitorios y en la publicidad. La información que siempre le hemos brindado a la Junta es que esto no se trata de un asunto publicitario, sino de un asunto educativo. Tampoco es un presupuesto final. Le hemos enviado constantemente a la Junta toda la evidencia requerida para poder demostrar que todas las partidas que se han solicitado para llegar a esta necesidad de $29 millones están fundamentadas.

¿Cómo garantiza que no se repita el fiasco de las primarias del 2020?

—Lo podemos garantizar. Ya la totalidad de las papeletas fueron impresas. La totalidad de las papeletas ya la tiene cada partido. Cada oficina de operaciones electorales ya trabajo lo que fue el embalaje de las papeletas, así que estamos listos.