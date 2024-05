Acusan a teniente del Negociado de la Policía por acoso sexual a compañera de trabajo

Agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía del área de Bayamón, en unión a la fiscalía, radicaron el miércoles un cargo criminal contra un hombre, identificado como Ramón Luis García Ortiz, de 57 años y residente en Bayamón, quien es teniente del Negociado de la Policía de Puerto Rico, por hechos ocurridos desde enero hasta abril en el mencionado municipio.

Según la información policial, García Ortiz supuestamente realizó expresiones a la perjudicada “que la hicieron sentirse humillada y ofendida”.

La agente María Santiago, bajo la supervisión del sargento José Rivera, ambos adscritos a la División de Delitos Sexuales, consultó el caso con la fiscal Gretchen Camacho, quien radicó un cargo por acoso sexual (artículo 135) del Código Penal de Puerto Rico.

El imputado fue llevado ante la jueza Milagro Muñiz Mas, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa en el delito, le fijó una fianza de 15 mil dólares, la cual prestó.

García Ortiz quedó citado para el 11 de junio para la vista preliminar.

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, ordenó la suspensión sumaria de García Ortiz, adscrito al precinto de Cerro Arriba en Bayamón, contra quien se radicaron cargos en el Tribunal de Bayamón por acoso sexual a una compañera de labores.

“La conducta imputada a este teniente no es aceptable en nuestro cuerpo, de manera alguna. Todo aquel que no respete el orden, la ley y a la mujer, no puede ni debe llevar uniforme de policía”, afirmó el comisionado.

Arrestan a dos sospechosos de carjackings en Bayamón y Toa Baja

La Policía informó el jueves que agentes de la División de Robos y Vehículos Hurtados del área de Bayamón, arrestaron a dos individuos sospechosos de cometer carjackings durante la mañana, en medio de una intervención en la urbanización Parque San Miguel de este municipio.

Según la información preliminar, el arresto se realizó durante la búsqueda de los vehículos recientemente hurtados, reportados en el área de los cajeros automáticos de una institución bancaria en el centro comercial Rexville Town Center de Bayamón y en el estacionamiento de un supermercado Econo La Mina en Toa Baja.

La Policía precisó que a las 7:55 de la mañana, dos individuos enmascarados a bordo de un Kia Río y vestidos de negro, bloquearon a la perjudicada, apuntándole con lo que parecía ser un arma de fuego y la despojaron de un Toyota Corolla, negro del año 2011, huyendo hacia la urbanización Bella Vista en Bayamón.

Luego, a las 9:43 de la mañana, se registró un segundo carjacking en el estacionamiento del supermercado, donde los mismos individuos, en posesión del Toyota Corolla hurtado, despojaron a la perjudicada de una guagua Tacoma, azul del año 2024.

La Policía informó que ambos arrestados serán llevados a la División de Vehículos Hurtados, donde permanecerán a la espera de la posible radicación de cargos en su contra.