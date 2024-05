Frente unido hace llamado urgente de respeto a comunidades LGBTTIQAP+

Un grupo nutrido de más de cincuenta organizaciones se unieron este miércoles, en un frente en común para exigir un compromiso serio y genuino de la clase política del país con mantener los derechos alcanzados por las comunidades LGBTTIQAP+ en Puerto Rico y continuar instrumentando la equidad en el país.

“Ante el avance de los derechos de las personas sexo-género diversas en Puerto Rico y el respeto hacia estas poblaciones que se afianza en el país, hay grupos fundamentalistas, religiosos y políticos, que nos han declarado la guerra. Hoy nos convocamos para hacerle saber a nuestro pueblo de que no vamos a dar ni un paso atrás y que nos levantamos en defensa de nuestra dignidad y humanidad colectivas”, indicaron Ivana Fred Millán y Justin Jesús Santiago, de la portavocía del grupo.

El junte levantó alertas sobre varios asuntos que atañen a las comunidades LGBTTIQAP+ en Puerto Rico, entre los que se encuentran:

- un incremento de asesinatos de personas LGBTTIQAP+ y la falta de acción de las autoridades para prevenirlos y esclarecerlos;

- un aumento en la retórica y las acciones fundamentalistas que promueven el odio e incitan a la violencia en contra de las comunidades LGBTTIQAP+;

- la eliminación de los cursos de sensibilidad LGBTTIQAP+ para profesionales de la salud;

- la incertidumbre sobre la provisión de medicamentos para personas que viven con vih;

- las violaciones de derechos civiles a confinadas trans por parte del Departamento de Correción;

- las fallas del Departamento de Justicia y otras agencias, como el Departamento del Trabajo, en torno a casos y asuntos LGBTTIQAP+;

- las medidas anti-trans en la Legislatura presentadas por Proyecto Indignidad y respaldados por legisladores de los dos partidos de mayoría, el PNP y el PPD;

- las fallidas votaciones en la Legislatura de proyectos de ley que afirmarían derechos a las comunidades LGBTTIQAP+, incluyendo a uno sobre la adultez mayor que fue devuelto por el gobernador a la Legislatura;

- un incremento en la violencia hacia la niñez y adolescencia sexo-género diversa en los planteles escolares;

- la seguridad de la vivienda y manejo de emergencias, como en desastres naturales, siendo las personas sexo-género diversas de las más afectadas por el cambio climático;

- necesidad de reforzar las estrategias para afrontar el estado de emergencia por violencia de género y crímenes de odio;

- las fallas de la reforma policíaca en torno a la temática LGBTTIQAP+ y los entrampamientos a hombres gays y bisexuales que siguen ocurriendo;

- el mal manejo de los protocolos por transfeminicidios y el utilizar pronombres incorrectos y nombres muertos al identificar a las personas trans y no binaries por parte de la Policía.

De hecho, este frente unido está vigilante al proceso —independiente e imparcial— de la Comisión de Derechos Civiles de querellas que han sido presentadas en contra de diversas entidades públicas y privadas por violaciones a los derechos humanos de las personas LGBTTIQAP+ en Puerto Rico. Entre las agencias gubernamentales que han sido objeto de las querellas se encuentran: la Policía, Corrección, Salud, ASES, ASEM, Trabajo, Justicia y DTOP.

“Exijimos grupos de trabajos con el gobierno para establecer planes de acción para atender estos discrímenes, fallas el sistema, así como amenazas a la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades LGBTTIQAP+. Nuestro pueblo sabe que Puerto Rico somos todos, todas y todes. Las personas sexo-género diversas somos sus hermanos, sus hijos, sus vecinos, sus compañeros de estudio y de trabajo. Nuestra gente no va a abandonar a sus familiares y amigos que son LGBTTIQAP+, así que el llamado es a la clase política a unirse al pueblo y defender nuestros derechos”, dijeron Pedro Julio Serrano y Guarix Agosto, también de la portavocía del grupo.

Precisamente, el grupo exigió posicionamientos en pro de la equidad de todas las personas aspirando a puestos electivos en estas elecciones. De hecho, el frente unido anunció un esfuerzo para registrar votantes LGBTTIQAP+ para estas próximas elecciones en los eventos de orgullo durante todo el verano.

“Estamos en pie de lucha para defender lo que con tanto sacrificio nos ha costado. No vamos a permitir que utilicen a las personas sexo-género diversas como chivos expiatorios o balones políticos. Aquí hay unas comunidades organizadas y listas para hacer que la equidad, el respeto y la inclusión sean las normas y no las excepciones en este país. No claudicaremos en nuestro esfuerzo hasta lograr la equidad en todo Puerto Rico”, concluyeron los doctores Miguel Vázquez y Angeles Acosta, del grupo portavoz.

Las organizaciones que se unen en este esfuerzo son:

· Alpha Trans Corp.

· Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico

· Asamblea Permanente de Personas Infectadas y Afectadas con VIH (APPIA)

· Asociación de Psicología de Puerto Rico

· Barrioization

· Caguas Pride

· Casa Juana Colón

· Cataño Pride

· Centro de la Mujer Dominicana

· Clínica Translucent de Centro Ararat

· Coaí, Inc.

· Coalición de Coaliciones

· Coalición de Familias Inclusivas

· Coalición Orgullo Arcoiris (COA)

· Colectivo Educar-T y Más

· Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

· Colegio de Profesionales del Trabajo Social

· Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE)

· Colectiva Feminista en Construcción

· Comité Dominicano de Derechos Humanos

· Coordinadora Paz Para Las Mujeres

· Caminata por la Equidad

· El Hangar en Santurce

· Equality Clinic

· Fundación de Mujeres de Puerto Rico

· Fundación Ricky Martin

· Hispanic Federation

· Iglesia Catedral Adoración y Restauración de Manatí

· Iglesia Cristo Para Todes

· Iglesia Nueva Creación

· Laboratoria Boricua de Vogue (La BoriVogue)

· La Sombrilla Cuir

· La Tejedora

· Migrant Health Center

· Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico

· Mujeres de Islas

· Nuestra Familia LGBTT

· Oficial de Equidad de la Universidad de Puerto Rico

· Orgullo Boquerón

· Orgullo Brujo

· Orgullo es Jayaera Combativa

· Orgullo Manatí

· Pride Puerto Rico

· Proyecto Carib

· Proyecto FQ

· Puerto Rico Para Todes

· Puerto Rico Queer Filmfest

· Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna (PRODEV)

· Rincón Pride

· Stop LGBTA+ Fobia

· Transformación Es

· Trans Goofy Games

· True Colors Fest

· True Self Foundation

· Urbe A Pie

· Waves Ahead Puerto Rico